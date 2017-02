Expositie Rouzbeh Tahmassian in Beatrixziekenhuis

Gorinchem – 05-02-2017 – In de centrale hal van het Beatrixziekenhuis is momenteel een sfeervolle expositie te zien van beeldend kunstenaar en tevens ziekenhuisapotheker Rouzbeh Tahmassian. Liefhebbers kunnen zijn werk tot eind maart bewonderen in deze Rivas-locatie aan de Banneweg 57 in Gorinchem.

De expositie bestaat uit twee delen. Eén ervan betreft ‘macrofotografie’, in de vorm van een serie foto’s van druppels waar een chemische stof (Sorbitol 70%) aan is toegevoegd. Dit vergt, net als het werk van een ziekenhuisapotheker, uiterste precisie en een stille hand. Tahmassian: “Deze serie heb ik ‘The other side’ genoemd. Het geeft mij een beeld van iets buitenaards, iets nieuws om te ontdekken.”

Zoektocht naar het onbekende

Het ontdekken van nieuwe dingen zit hem in het bloed. De ouders van de beeldend kunstenaar kwamen in 1986 vanuit Iran in Nederland wonen en stapten daarmee voor hen onbekend gebied binnen. Van die zoektocht naar het onbekende maakt Tahmassian ook in het tweede deel van de expositie graag gebruik. Dit deel kenmerkt zicht door mixed-media technieken. De basis is een foto. Door daar verschillende materialen zoals verf, (bijen)was, goud en zilver en verschillende soorten hars aan toe te voegen, ontstaat een heel nieuw beeld. “Van te voren zijn de kaders wel uitgezet. Maar het creatieve proces begint pas nadat de foto op het houten paneel is bevestigd. Hierin laat ik mij leiden door mijn gevoel. Ik ben altijd op zoek naar een nieuw effect, een nieuw beeld, op zoek naar het onbekende. Er is altijd meer om te ontdekken”, aldus Tahmassian.

Prettige sfeer

In het Beatrixziekenhuis zijn regelmatig exposities te zien. Deze exposities dragen bij aan een prettige sfeer voor patiënten en bezoekers. Dit past binnen het Planetree-concept voor mensgerichte zorg waar Rivas Zorggroep mee werkt. Hierbij staat onder andere aandacht voor kunst en cultuur centraal.

Meer informatie

Meer informatie over de werken van Rouzbeh Tahmassian is te vinden op www.photostudiort.com.