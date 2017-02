Overtreding Wegenverkeerswet Marconiweg

Gorinchem – 14-02-2017 – Op 3 februari 2017 heeft het college van de gemeente Gorinchem besloten het volgende voertuig (grijze Mercedes; zie foto) zonder kenteken te verwijderen van de openbare weg, op verzoek van de politie.

Het voertuig is waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland. Het voertuig stond al geruime tijd geparkeerd op de Marconiweg en was in overtreding van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW). Het voertuig stond namelijk geparkeerd zonder dat de kentekenplaten duidelijk zichtbaar waren. Bovendien leek het voertuig te worden verwaarloosd. Het stond al weken op dezelfde plek.

Ophalen voertuig

Bent u de eigenaar of gebruiker van het voertuig, of kent u de eigenaar of gebruiker? Het voertuig is versleept naar Kooijman Takel & Berging aan de Marconiweg 15 te Gorinchem. Hij of zij kan het voertuig daar tegen betaling van de verschuldigde kosten ophalen. Deze persoon dient er rekening mee te houden dat die kosten zullen oplopen, iedere dag dat het voertuig niet wordt opgehaald. Verder wordt deze persoon verzocht legitimatie, bankpas (of contanten) en autosleutels mee te nemen naar het bergingsbedrijf.

Verschuldigde kosten

Omdat direct handelen noodzakelijk was, heeft de gemeente het voertuig meteen moeten wegslepen. Daarvoor heeft de gemeente kosten moeten maken. Deze en bijkomende kosten worden bij de eigenaar of gebruiker in rekening gebracht. De kosten bedragen in ieder geval de kosten van de voorbereiding voor het wegslepen, de wegsleepkosten zelf, de stallingkosten en eventuele kosten die worden gemaakt bij verhandeling van het voertuig.

Als het voertuig niet opgehaald wordt

Als het voertuig niet tijdig wordt ophaalt mag het college van burgemeester en wethouders het wettelijk beschouwen als dat het niet kan worden teruggegeven. In dat geval mag de gemeente het voertuig verhandelen om de verschuldigde kosten alsnog te innen. De huidige eigenaar verliest daarmee het eigendom van het voertuig.

Vanaf 13 weken na het wegslepen wordt het voertuig hoe dan ook verhandeld. Afhankelijk van de waarde van het voertuig kan de gemeente besluiten het voertuig zelfs eerder te verhandelen. Dit is het geval als de verschuldigde kosten hoger dreigen te worden dan de verwachte opbrengst bij verhandeling. Dit mag de gemeente echter pas vanaf 2 weken na het wegslepen doen.