Cameratoezicht Wiardi Beckmanplein

Gorinchem – 14-02-2017 – Op het Wiardi Beckmanplein is vanaf 1 februari 2017 cameratoezicht ingesteld. Het plein is een van de hotspots als het gaat om fietsendiefstal.

Het blijkt bijzonder lastig om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Toezicht is daarbij de beste mogelijkheid om de diefstallen terug te dringen. Daarom is besloten om cameratoezicht in te stellen.

Het toezicht duurt tot 1 augustus 2017. In juni 2017 wordt het toezicht tussentijds geëvalueerd.

In oktober 2016 was al aan de Bataafsekade cameratoezicht ingesteld om de grote aantallen inbraken in auto’s terug te dringen. Dit toezicht loopt tot 1 april 2017 en wordt in maart 2017 geëvalueerd.