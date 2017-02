Evenementenhal Gorinchem lanceert grootste kappersevent van Nederland

Gorinchem – 14-02-2017 – Op 25 en 26 juni lanceert Evenementenhal The Hair X-perience, een 2-daags kappersevent vol informatie, educatie en innovatie. Met dit landelijke evenement zet Evenementenhal het grootste kappersevent van Nederland neer.

‘De vraag voor een kappersevent komt vanuit de markt’, vertelt Giny Hurink, eventmanager bij Evenementenhal. ‘Zowel bezoekers als exposanten geven aan een echt kappersevent in ons land te missen. Evenementenhal heeft hierop besloten voor deze doelgroep een apart event op te zetten waarbij wij ons hebben laten adviseren door diverse partijen uit de branche. Het event zal worden georganiseerd door een team van ervaren eventmanagers.’, aldus Hurink.

Vanwege de centrale ligging is voor het gloednieuwe kappersevent gekozen voor Evenementenhal Gorinchem als locatie. Qua deelnemers richt de beurs zich op de toeleverancier van de professionele kapper: fabrikanten, importeurs en groot- of tussenhandelaren. The Hair X-perience is een landelijk evenement, exclusief voor kappers en zal in het teken staan van inspiratie, educatie en innovatie. Van de kleine zelfstandige tot de grote salons: kappers kunnen hier voordelig inkopen, de laatste trends en noviteiten ontdekken en zij komen alles te weten over de nieuwste technieken.

De beursvloer van The Hair X-perience zal bestaan uit 5 area’s met ieder zijn eigen karakter. Zo staat de Selling Area in het teken van directe verkoop. Kappers kunnen hier terecht voor het inkopen van alle denkbare werkmaterialen: van accessoires tot aan de professionele knip & coupe schaar. In de Product Area kunnen exposanten bezoekers kennis laten maken met hun bedrijf en merk en kunnen demo’s en workshops gegeven worden. De Innovation & Education Area geeft deelnemers alle ruimte en mogelijkheden de nieuwste technieken en de laatste trends te laten zien. De Support Area is voor exposanten gericht op ondersteunende en aanvullende diensten. Tot slot is er op de beurs de Food & Beverage Area.

The Hair X-perience vindt plaats op 25 en 26 juni 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Belangstellenden die willen deelnemen als exposant kunnen voor meer informatie terecht op www.hair-xperience.nl.