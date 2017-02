Nieuwe samenwerking tussen RioleringsVakdagen en Stichting IKN

Gorinchem – 13-02-2017 – RioleringsVakdagen en Stichting IKN slaan de handen ineen. Het officiële tekenmoment vond plaats op 3 februari j.l. De vakbeurs gaat deze samenwerking aan omdat IKN als doel heeft de riolerings- en waterbranche te verbinden. Ook stimuleert de stichting innovaties om zo de branche klaar te maken voor de toekomst. Deze speerpunten sluiten naadloos aan bij het concept van RioleringsVakdagen op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem.

Stichting IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater. De stichting telt in totaal 35 exposerende leden, waarvan 4 leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) als collectief deelnemen aan RioleringsVakdagen met een IKN-plein.

Focus op duurzaam, innovatie en circulaire economie

De Stichting IKN ondersteunt het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen. Een onderdeel uit dit programma is een presentatie van Waterschap De Dommel over Trappistenbrouwerij De Koningshoeve en hun decentrale circulaire waterzuivering. Deze biomakerij is onder meer bekend van het merk La Trappe en loopt voorop in milieubewust brouwen. Ze werken aan een systeem om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken waardoor het proces duurzaam en circulair wordt. Daarmee is de oudste trappistenbrouwerij van Nederland de eerste die dat in ons land doet.

Een deel van het kennisprogramma wordt opgevuld door een presentatie van Anticimex over een slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Meer over dit product komt aan bod in de kennissessie van Anticimex.

Het thema ‘circulaire economie’ komt bovendien tot uiting in de presentatie van IKN-bestuurslid Jan Broos over het sluiten van de waterkringloop in de landbouw. Daarnaast spreekt IKN-voorzitter Frans Debets over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie is bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden.

Een ander onderdeel uit het kennisprogramma is een presentatie van CT-Plus / Advanced Water management met een lezing over V-Tech pump control (circulaire economie op afvalwaterpompgebied).

Must-See Route met innovaties

Innovatie is een belangrijk speerpunt van RioleringsVakdagen 2017. Daarom is er een speciale Must See-route op de beursvloer. Deze route voert langs exposanten die innovaties op de stand presenteren. Exposanten kunnen hun innovaties momenteel nog aanmelden bij de beursorganisatie, zodat ze worden opgenomen in de Must See-route.

RioleringsVakdagen 2017

RioleringsVakdagen vindt plaats op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Aan de succesvolle 2016 editie namen ruim 320 exposanten deel. Het evenement werd bezocht door bijna 10.000 brancheprofessionals. Vanwege het grote succes, breidt de beursvloer in 2017 uit met 1.000m2. Ook in 2017 wordt RioleringsVakdagen weer in combinatie met Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd. Nieuw deze editie is het uitgebreide demonstratieterrein in de buitenlucht voor zowel RioleringsVakdagen als Aqua Nederland Vakbeurs. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/rioleringsvakdagen.