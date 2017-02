Wie wordt de voorleeskampioen 2017 regio Gorinchem?

Gorinchem – 13-02-2017 – Op 7 februari jl. werd in Bibliotheek Gorinchem de jaarlijkse voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd gehouden. Tien voorleeskampioenen traden voor het voetlicht in de Bibliotheek van Gorinchem. Zoals altijd leverde het een spannende wedstrijd op, voor zowel leerlingen groep 7 en 8, leerkrachten, ouders, grootouders, de juryleden en de bibliotheekmedewerkers.

Voorlezen met plezier

Voor het publiek, bestaand uit 90 personen was het bijzonder om te zien met welk gemak de voorlezers plaats namen op de voorleesstoel. Het was muisstil in de bibliotheek! De jonge deelnemers kwamen uit Gorinchem, Leerdam, Lexmond, Arkel, Noordeloos en Schoonrewoerd. De voorlezers hadden populaire jeugdboeken gekozen om uit voor te lezen, zoals die van Jacques Vriens, Dummie de Mummie, Het leven van een loser, Dagboek van een Muts en Kampioen van C. Oranje.

Moeilijke keuze

Het niveau van de voorlezers was hoog, zodat het voor de jury best een lastige keuze was. Er mag namelijk maar één kampioen door naar de volgende ronde! Er is gekeken naar wie hier het meeste kans maakt, met weer 10 voorlezers uit een grotere regio. De Bibliotheek AanZet organiseert nog vier voorronden van de Voorleeswedstrijd, in Sliedrecht, Hardinxveld, Barendrecht en Dordrecht. Uiteindelijk werd Emmely Kaan als winnares gekozen.

Winnares pakt de zaal in

Emmely Kaan had een pakkend fragment gekozen uit “Dummie de Mummie en gouden scarabee”. Ze las dit knap voor, waarbij ook de humor goed naar voren kwam. Ze maakte het publiek en de jury deel uit van het complot waar het verhaal over ging. Zo trok ze hele zaal, gevuld met 90 mensen mee in haar verhaal. Emmely vertegenwoordigt de regio Gorinchem/Leerdam in de volgende ronde van de Voorleeswedstrijd, op 24 maart in Hellevoetsluis.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen leren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen heel leuk en waardevol is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag (voor)lezen, uiteindelijk 1000 nieuwe woorden per jaar erbij leren.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. De voorrondes, kwartfinales en provinciale finales worden georganiseerd door medewerkers van de bibliotheken en de Provinciale Service Organisaties. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral erg leuk is.