Samenwerking tussen Riveer en Teerkamer

Woudrichem – 13-02-2017 – Zaterdag 18 februari zal voor het eerst een watertaxi speciaal varen voor de bezoekers van de Teerkamer. De Zeeuwse formatie CopyCat speelt die avond hun George Michael Tribute. Vanwege de grote belangstelling hebben Riveer en de Teerkamer een watertaxi-arrangement samengesteld.

“Het is altijd moeilijk geweest om Gorcumers naar de Teerkamer te krijgen. Ze moeten toch altijd weer een stukje terugrijden, wat mensen beperkt in het aantal alcoholische drankjes dat ze kunnen nemen. De watertaxi was altijd wel een optie, maar omdat de live-muziek bij ons pas om 02:00 stopt, komt er een fikse toeslag op de vaartocht. Daarom zijn we eens met Riveer gaan praten. Dat was een zeer vruchtbaar gesprek, waardoor we nu een retour Gorinchem-Woudrichem en de entree van de Teerkamer kunnen aanbieden voor € 15,-. Normaal zou dit op € 43,- euro uitkomen. Op deze manier blijf het financieel nog aantrekkelijk om in Woudrichem uit te gaan. De watertaxi brengt onze gasten voor de aanvang van het optreden naar Woudrichem en haalt ze na afloop ook weer op.

We hebben gekozen om het uit te proberen bij de George Michael Tribute. De belangstelling voor deze act is groot, zo goor dat we voor het eerst werken met online-ticket verkoop. CopyCat speelt wel vaker bij ons, bijvoorbeeld op Koningsnacht weer, maar dit is wel extra leuk. De band is fors uitgebreid, met o.a. drie achtergrondzangeressen, om het repertoire het onlangs overleden pop-icoon goed te kunnen brengen. Ik heb beelden gezien van een eerder optreden het is écht te gek. Dit wil je niet missen!” aldus Chris Poldervaart van de Teerkamer.

CopyCat tikt zaterdag 18 februari af omstreeks 22:00 uur. De tickets zijn te verkrijgen via www.facebook.com/deteerkamer of www.teerkamer.eu. Een regulier kaartje kost € 5,-, een watertaxi-arrangement € 15,-.