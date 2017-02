Lions inzameling DE punten en vreemd geld

Van 17 tot en met 28 februari staan in diverse supermarkten inzamel boxen, herkenbaar aan het Lions en Douwe Egberts logo. Na het succes van vorig jaar herhalen de Lions Alblasserwaard deze landelijke actie in Gorinchem en de regio. Tot de einddatum kunnen in die boxen niet alleen D-E punten, maar nu ook oud en vreemd geld worden gedeponeerd.

Net als vorig jaar verhoogt Douwe Egberts de ingeleverde punten met 15% en levert daar pakken koffie voor die naar de lokale voedselbanken gaan. Een pak koffie is al gauw te duur voor veel gezinnen, dus het is geweldig als iedereen z’n punten doneert en daarmee zorgt dat ook zij van een heerlijk kopje koffie kunnen genieten.

Opbrengt voor voedselbanken en blinden

Oude of vreemde munten en bank biljetten liggen, net als veel DE punten vaak verloren ergens in laden of dozen. Overgehouden van vakanties of zakenreizen wordt er niet meer naar omgekeken. Dan is dit het moment om ook dat geld in de box te deponeren. Dat geld uit het hele land wordt centraal verzameld oor de Lions werkgroep Blinden en omgezet in Euro’s. Daarmee kunnen staaroperaties in derdewereld landen worden bekostigd. Staar komt daar veelvuldig voor en werkt verlammend voor een gezin. Maar na een operatie, die daar slechts € 30,- kost, komt niet alleen het zicht terug, maar kan men ook weer werken en zorgen voor het gezin. De opbrengst van de oud en vreemd geld actie wordt door Wilde Ganzen verhoogd met 50%!

De inzamel boxen staan in Gorinchem bij de Co-op in de Westwagenstraat en de Spar in de Arkelstraat. Verder in de Karwei aan de Nieuwe Wolpherensedijk en in het Piazzacentrum bij de Jumbo en AH. In de regio: de Emté in Arkel en Hoornaar en de Spar in Vuren.