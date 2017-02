Goede competitiewedstrijd voor Biesboschzwemmers

Oud-Beijerland, 11 februari 2017 – Ondanks dat er niets meer op het spel staat voor de Biesboschzwemmers in de competitie is het doel wel om zo hoog mogelijk in de eerste klasse van regio zuid te eindigen. Na twee van de vier wedstrijden nemen de Werkendammers de zesde plaats in. In totaal komen er 17 ploegen uit in de eerste klasse.

De dames en heren mochten vandaag 100 vrije slag en 200 schoolslag zwemmen. Bij de heren zwom Erik Drewes twee keer sneller dan een jaar geleden, terwijl bij de dames vooral de tijden van Annette Wijnja, Marjo Goelema en Sanne van de Pol op de 200 schoolslag opvielen. Annette zwom opnieuw een tijd van 2 minuten en 57 seconden, terwijl Sanne zich voor het eerst sinds enkele jaren op dit nummer wist te verbeteren. Marjo bleef net boven de drie minuten, maar voor haar als specialiste op de 50 en 100 meter is het een goede tijd.

De allerjongste zwemmers tellen niet mee, maar zij zijn wel de toekomst van de Werkendammers. Tess Vonk wist zich op de 50 rugslag met bijna vier seconden te verbeteren en daarmee ook haar eigen clubrecord. Voor Yara Besselink en Andrea van Oord waren er ook verbeteringen van respectievelijk een kleine seconde en ruim vijf seconden. Bij de jongens kwam alleen Lars de Kooter aan de start en hij verbeterde zich op dit nummer met ruim zeven seconden. Eerder hadden deze zwemmers al 25 vlinderslag moeten zwemmen en Lars was toen de snelste van de Biesboschzwemmers. Behalve Tess, Yara en Andrea zwom ook Hannah Vink de 25 vlinderslag en 50 rugslag.

Tom Kruis, Nick Lisman, Jade Groeneveld, Redine van Breugel en Anne-Lize de Raad zwommen de 200 rugslag en 100 vrije slag. Op de rugslag wisten Tom, Nick en Anne-Lize hun tijden aan te scherpen, terwijl Jade maar net boven haar tijd bleef steken. Voor Redine was het de eerste keer dat zij dit nummer zwom en zij zwom een hele sterke race. Op de ‘vrij’ waren de tijden van alle goed, maar helaas geen verbeteringen.

Op de 200 wisselslag zwommen Ilse van de Pol en Femke Golverdingen sneller dan ooit. Femke bleef binnen de drie minuten voor het eerst. Sacha Maas zwom dit nummer voor de eerste keer en zij verraste met een hele goede tijd. Ook Julia Verhoeven kwam tevreden het water uit, want ze was sneller dan in januari tijdens de ‘Brabantse’. Op de 100 rugslag waren Femke en Julia tevreden met hun uitvoering. Femke was sneller dan aan het begin van de wedstrijd en bij Julia ging dit nummer lekker en dat resulteerde in een goede tijd. Bij de jongens kwamen Leendert Paans en Simon Schmidt aan de start. Op de wisselslag waren de jongens goed bezig, maar beide waren niet erg blij met hun tijd op de rugslag.

Voor Jan-Bart Verheij, Leandra van Oord, Romée van Rossem, Margonda Versluis, Celine Besselink, Hannelie de Raad en Chimène Huisman was het programma 100 wisselslag en 50 rugslag. Op de wisselslag wisten Leandra, Romée en Margonda zich te verbeteren. Jan-Bart had zich ook verbeterd, maar helaas heeft hij bij een keerpunt een fout gemaakt waardoor zijn tijd niet in de uitslag opgenomen werd. Op de rugslag waren Chimène, Hannelie en Celine sneller dan ooit en op dit nummer ging Margonda bij het keerpunt de fout in.

Kathy Maas, Rens Lisman en Jurrian Verheij mochten naast de 100 vrije slag ook nog 50 vlinderslag zwemmen. Helaas werden Kathy en Rens zonder een tijd in de uitslag opgenomen, terwijl Jurrian ruim vijf seconden sneller dan ooit was. Op de ‘vrij’ verbeterde Jurrian zich met ruim vier seconden en voor Kathy was de verbetering van bijna vier seconden. Rens zwom dit nummer voor het eerst en was halverwege bijna 10 seconden sneller dan ooit.

Aan het einde van de middag zwommen Romée, Celine, Leandra en Margonda de 4×50 wisselslag estafette en daarin viel vooral de tijd van Margonda op. Zij zwom de vrije slag en deed dit bijna vijf seconden sneller dan ze op dit moment heeft staan.

Over vier weken is de laatste wedstrijd en dan organiseren de Werkendammers in Gorinchem de wedstrijd. Medio maart is dan bekend op welke plaats de Biesboschzwemmers eindigen in de competitie.