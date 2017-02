Waterpoloheren rekenen af met ZPCH

Gorinchem – 12-02-2017 – In een onderlinge confrontatie hebben de waterpolomannen van De Linge/PCG afgerekent met ZPCH, een directe concurrent voor de titel. In het Caribabad was de Gorcums – Leerdamse combinatie met 9 – 7 te sterk voor de Hoofddorpers.

Het tempo lag in de openingsfase van de wedstrijd enorm hoog. Beide teams staken veel energie in de wedstrijd, maar waren niet effectief. De Linge/PCG scoorde in de eerste periode wel tweemaal uit een overtalsituatie en ging met een 2 – 1 voorsprong de eerste rustperiode in. In de tweede en derde periode bouwde de thuisploeg een voorsprong op van steeds twee á drie doelpunten.

ZPCH werd in de loop van de derde periode sterker. In die fase hield uitblinker Sjoerd den Breejen zijn ploeg op de been door enkele fantastische reddingen. Richting het eind van de wedstrijd werd het echter alsnog spannend, toen ZPCH terug kwam tot een 7 – 6 tussenstand. De Linge/PCG beantwoorde dit uitstekend. In de hierop volgende aanvallen scoorden Rimmer Genee en Lennart van Wieren namelijk schitterend vanuit de tweede lijn.

De Linge/PCG blijft hiermee koploper en vijf punten voorsprong houden op nummer twee de Kempvis. ZPCH volgt na dit weekend op plek vier, met tien punten achterstond. Met nog zes wedstrijden te gaan, heeft de Gorcums – Leerdamse combinatie het volledig in eigen hand.

Doelpuntenmakers: Rimmer Genee 2, Mark van den Brom 2, Lennart van Wieren 2, Chiel den Otter 1, Martin Middelkoop 1 en Victor Visser 1