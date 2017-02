Weer ruime winst GKVEnomics

Gorinchem – 12-02-2017 – GKVEnomics heeft ook de uitwedstrijd in Eindhoven tegen Rust Roest met ruime cijfers 23 – 30 gewonnen, na een 16 – 16 ruststand.

Met Jeremy van ‘t Hof voor Niek van der Weijden , die na zijn val op zijn hoofd in de thuiswedstrijd tegen Achilles voorlopig is uitgeschakeld en Elza van Sluis voor Caitlin Weedage (werk) namen de Gorcumse korfballers bij 2 – 2 al gauw een voorsprong dankzij schoten van Mats den Besten en Jeremy van ‘t Hof en een benutte vrije bal door Kevin van Beest 2 – 5.

Rust Roest kreeg de kans weer aan te haken door slap verdedigen aan Gorcumse zijde 7 – 8. Weer kwam GKVEnomics met drie puntenvoor dankzij schoten van Thom Nugteren en Jaleesa Claver 9 – 12. De Eindhovenaren maakten echter dankbaar gebruik van de geboden ruimte en kwamen bij 15 – 15 langszij, ondanks tweemaal Kevin van Beest en tweemaal Nienke van der Weijden . Ruststand 16 – 16. Na rust pakte GKVEnomics de zaak duidelijk beter aan en ging verdedigend collectief de deur dicht. Van 17 – 17 liep het Gorcumse achttal met gevarieerd aanvalsspel en in een hoog bal tempo uit naar 18 – 25, door een drietal treffers van spits Kevin van Beest, twee van Jeremy van ‘t Hof en rake schoten van Thom van Nugteren, Mats den Besten en Elza van Sluis, met nog 9 minuten te gaan. De wedstrijd was gelopen, want de thuisploeg kon geen vuist meer maken. Thom Nugteren van afstand, Nienke van der Weijden uit een vrije bal en rake schoten van Kevin van Beest, Elza van Sluis en in de laatste minuut Mats den Besten tilden de score naar 23 – 30. Weer een prima teamprestatie.

Zaterdag in de Van Rappardhal om 17.30 uur de laatste thuiswedstrijd in de zaalcompetitie voor GKVEnomics tegen de koploper Nieuwerkerk. Met 3 punten voor op Pernix kunnen de Nieuwerkerkers zaterdag kampioen worden en daarmee promoveren naar de hoofdklasse. GKVEnomics, dat met de nieuwe formatie een goed seizoen heeft gedraaid en op een mooie derde plaats staat, zal volop de strijd aangaan en er voor eigen publiek in een volle sporthal weer een mooi duel van willen maken. Uit werd het een minieme nederlaag 28 – 27.

foto: Wim den Besten