Reparatiedag radio’s in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 12-02-2017 – Ter gelegenheid van de expositie ‘De Radio – van crisis tot welvaart’ organiseert Museum De Koperen Knop een speciale reparatiedag. Op zaterdag 25 februari 2017 kan iedereen tussen 11.00 en 17.00 uur met oude radio’s langskomen. Er zijn dan leden van de NVHR aanwezig, die gratis of tegen een kleine vergoeding voor de te gebruiken materialen mankementen aan radio’s verhelpen.

De expositie in De Koperen Knop trekt veel bekijks. Uit het hele land komen liefhebbers en geïnteresseerden naar Hardinxveld-Giessendam. Ze komen voor de tentoongestelde verzameling radio’s van Peter Versluis uit Tienhoven. Zoals veel verzamelaars is Peter al jaren lid van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio, de NVHR. Dat is dé vereniging voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio en draadloze telegrafie en voor verzamelaars van historische objecten op dit gebied. Een actieve vereniging van 1800 leden, die een eigen tijdschrift heeft, regelmatig ruilbeurzen organiseert en cursussen geeft. De vereniging heeft ook een technische commissie, die op 25 februari naar De Koperen Knop komt. Iedereen die in het bezit is van een oudere radio, die het niet meer doet, iets mankeert of gewoon eens moet worden nagekeken, is van harte welkom. U betaalt alleen de reguliere entreeprijs van het museum.