Music op tilt heeft programma voor 8 april rond

Giessenburg – 12-02-2017 – Een muziekevenement voor de gehele Alblasserwaard! Dat is Music op Tilt. Met trots presenteert de Lionsclub Alblasserwaard Tablis de musici, die dit jaar optreden. Het grootse muziekfestijn vindt plaats op 8 april 2017, midden in de Alblasserwaard, in De Til in Giessenburg. Een zeer uiteenlopend gezelschap muzikanten brengt een totaalprogramma met voor elk wat wils. De opbrengst van de avond gaat naar langdurig en ernstig zieke kinderen. Met het geld wordt hen een stukje plezier in hun droevige leven gegeven.

Maar liefst acht muziekgroepen en muzikanten nemen deel aan dit unieke gebeuren in de Alblasserwaard:

The Blues Department is als huisorkest aanwezig. Deze bevlogen groep musici heeft met hun stuwende muziek in de loop van de tijd een grote schare fans achter zich weten te krijgen. Ze brengen in een gezellige sfeer een repertoire dat varieert van spontane blues tot nederpop.

The Etta James Experience wordt gevormd door een Nederlandse elfkoppige band, die ode brengt aan de voormalige Amerikaanse grand lady of soul, Etta James. Dat doen ze met een spetterend programma van soul, blues, funck, rock ’n rol en jazz.

Bluesband Motwat bestaat uit vijf mannen uit de Hoekse Waard, die de oude bluesmuziek hebben herschreven. Hun repertoire maakt iedereen enthousiast, van oud tot jong. Overal waar de band speelt ontstaat als vanzelf een heel bijzondere sfeer.

De classy jazzy stem van zangeres Nicole kent tal van variaties. Deze kan worden beschreven als een nieuwe kleur met een diepe heldere klank. Daarmee weet de zangeres haar toehoorders in de juiste sfeer te brengen. Op het muziekfestival in de Til is zij de gastvrouw.

The Paradise Jazz Band heeft zich in de loop van haar 45 jarige bestaan ontwikkeld tot de muziek van de dixieland en de swing. De uit zes muzikanten bestaande formatie biedt een breed en verrassend repertoire, dat zij regelmatig ook over de landsgrenzen ten gehore brengen.

PatchouLi bestaat uit de doorgewinterde zanger-gitarist- pianist Patrick en zangeres Lianne. Hun karakteristieke geluid betekent een niet te evenaren combinatie van pop, soul, jazz en ritme & blues. Het bezielende duo brengt met veel overgave en inzet innemende muziek en zang.

Voor de klassieke muziek is het Delfts Studenten Salon Orkest Qui Vive verantwoordelijk. Dit gezelschap speelt voornamelijk salonmuziek, bekend uit het begin van de twintigste eeuw. Met meeslepende tango’s, romantische walsen, melodieuze zigeunermuziek en vrolijke gigues.

Sometimes Only is een Giessenburgse band, die al geruime tijd bekendheid heeft. De bandleden brengen herkenbare muziek ten gehore, die varieert van blues tot rock ‘roll, maar ook Nederlandse muziek behoort tot hun vele muzikale stromingen.

Music op Tilt is hét jaarlijkse muzikale evenement in de Alblasserwaard. Een zeer gevarieerde muziekavond, verdeeld over vier zalen met een grote variëteit aan muziekstijlen, vertolkt in een avondprogramma van 19.30 tot 01.00 uur. Met artiesten en bands uit de streek en omgeving. Een avond vol muziek en gezelligheid. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: in de voorverkoop kosten de kaarten slechts € 22,50 per stuk. En u geeft er ernstig zieke kinderen, die dat heel hard nodig hebben, een stukje plezier mee in hun moeilijke jonge leven. Voor meer informatie kunt u kijken u op de website www.musicoptilt.nl. Daar kunt u ook kaarten bestellen.