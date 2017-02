Lionsclub knot wilgen voor het goede doel

Hardinxveld-Giessendam – 11-02-2017 – Het is een vast jaarlijks gebeuren geworden, het knotten van wilgen in de vrije natuur, om daarmee geld bijeen te brengen voor een goed doel. Begin februari 2017 trok een groep enthousiaste leden van de Lionsclub Alblasserwaard Tablis naar de Avelingen in Boven-Hardinxveld om een flink aantal knotwilgen van hun overdadige pruik te ontdoen. Dit resulteerde in een bedrag van € 750,– voor Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam. De club stelde een zelfde bedrag van € 750,– beschikbaar voor de Stichting Maison Patrick te Bleskensgraaf.

De plaats waar de werkzaamheden dit jaar plaatsvonden was het natuurgebied De Avelingen tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Een gebied dat destijds is ontstaan toen na tal van dijkdoorbraken ter plaatse er een stuk landinwaarts een nieuwe dijk was aangelegd. Zo kwam er een prachtig natuurgebied dat in de winter nog regelmatig onder water stroomt. Onderdeel van de natuur hier vormen de knotwilgen, die eenmaal in de vier jaar flink onderhanden genomen moeten worden. De werkzaamheden gebeurden in nauw overleg met Staatsbosbeheer, die het gebied beheert. Na een ochtend zagen en slepen zat de klus erop en kon er onder het genot van een kop erwtensoep met voldoening worden teruggekeken naar een heerlijke ochtend in de buitenlucht. De gezaagde takken worden versnipperd en zullen als duurzame brandstof worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

De beide stichtingen die een bijdrage kregen, bieden een logeermogelijkheid voor mensen, die afhankelijk zijn van mantelzorg. Om hun mantelzorgers ook eens een keer vrijaf te geven worden de mensen daar opgevangen en verzorgd. Zowel Maison Patrick als Stichting De Ark zijn instellingen waar mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking kunnen logeren. Daarmee kunnen hun mantelzorgers de verzorging voor een dag, een weekend of langer overdragen. De mantelzorgers krijgen daarbij de gelegenheid om ‘even op adem te komen’ of om tijd te kunnen steken in andere belangrijke zaken. De logeerhuizen kunnen het geld goed gebruiken in een tijd dat overheidsbijdragen steeds meer onder druk komen te staan.

De Lions Alblasserwaard Tablis is een serviceclub, die zich inzet voor het organiseren van activiteiten waarmee geld bijeen wordt gehaald voor goede doelen. Die kunnen liggen op allerlei gebied waar die financiële ondersteuning nodig is. De club kan ook worden ingezet voor daadwerkelijke hulp of advies en worden geraadpleegd als daar behoefte aan is. Lions Alblasserwaard Tablis heeft momenteel 35 leden, die een groot deel van de bestaande beroepsgroepen vertegenwoordigen. Voor meer informatie mailt u naar het emailadres alblasserwaard.tablis@lions.nl. De website van de club geeft ook nadere informatie: www.alblasserwaardtablis.nl.