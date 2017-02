Bannehof haalt voorjaar in huis met markt

Gorinchem – 11-02-2017 – In woonzorgcentrum De Bannehof in Gorinchem wordt zaterdag 25 maart a.s. een Voorjaarsmarkt georganiseerd. Tussen 13.00 en 16.30 uur is iedereen van harte welkom in het Grand Café van deze Rivas-locatie.

Op de voorjaarsmarkt kunnen bezoekers terecht voor bijvoorbeeld fraaie cadeautjes, zelfgemaakte artikelen van o.a. steigerhout, make-up en huidverzorging, 2e handskleding, boeken, decoratie-artikelen, handwerken, sieraden, enveloppenkraam, de cadeaukraam van de Bannehof en nog veel meer verrassende dingen.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, er is een gezellige koffiehoek voor koffie, thee en frisdranken.

De Vrienden van de Bannehof hebben weer een smakelijke verkoophoek, dit jaar verkopen we fruitbowl en vanille ijs met advocaat en slagroom.

Opbrengst

Voor het seizoen 2017-2018 hebben de Vrienden een nieuwe project: een Belevingsterras. Doel is het terras gezelliger in te richten en de eerste fase van deze aanpak zijn verrijdbare plantenbakken op hoogte die worden beplant met geurige planten en bloemen. Doordat de bakken verrijdbaar zijn, is het mogelijk om gezellige zitjes te creëren.

Informatie

Wanneer: zaterdag 25 maart

Tijd: 13.00-16.30 uur

Waar: Woonzorgcentrum Bannehof, Voermanstraat 169 in Gorinchem.