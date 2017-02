Veel kwaliteit en interactie op Auto Prof Vakbeurs Gorinchem 2017

Gorinchem – 10-02-2017 – Auto Prof Vakbeurs Gorinchem 2017 is succesvol verlopen, meldt de beursorganisatie. In totaal bezochten 12.592 geïnteresseerden de vakbeurs op 7, 8 en 9 februari. Exposanten waren zeer te spreken over de hoge kwaliteit van bezoekers. En bezoekers spraken op hun beurt waardering uit over vernieuwingen van het concept: meer beleving en interactie op de beursvloer. Mede door het demoplein en de schadeherstelstraat bleven bezoekers langer op de beurs dan vorige jaren.

“Het was een succesvolle beurs”, zegt Vincent Bilanovic namens de organisatie. “Uit gesprekken met zowel exposanten als bezoekers bleek dat iedereen tevreden was over het beursverloop. Hoe lang een bezoeker op de beurs is geweest, is lastig te meten. Maar iedereen zag dat het langer drukker was op de beursvloer. Bovendien gaven exposanten aan goede zaken te hebben gedaan. Er worden weer meer investeringen gedaan.”

Nieuwe onderdelen als de schadeherstelstraat en het Jobmotive Vacatureplein konden rekenen op veel belangstelling. Daarnaast was het demoplein een echte publiekstrekker. Alle exposanten kregen op dit plein de mogelijkheid om hun expertise en producten ‘live’ te demonstreren.

Auto Prof Hardenberg 2017

De eerstvolgende editie van Auto Prof is op 17, 18 en 19 oktober 2017 in Evenementenhal Hardenberg. Auto Prof Hardenberg is een begrip in de automotive- en schadeherstelbranche. Dit evenement is het enige platform voor de branche in Noordoost-Nederland. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/autoprof-hardenberg.