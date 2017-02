Meidendag 2017 een groot succes!

Gorinchem – 10-02-2017 – Afgelopen week was er een klein feestje op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Een aantal medewerkers van de school vermaakten 35 meisjes, waarvan 10 “Gilde meiden”, van de basisscholen in de omgeving op de Meidendag 2017. Deze meisjes zien werken in de techniek mogelijk als hun toekomst.

Er was een compleet programma voor de dames opgesteld, waarbij een uitstapje naar Aquarius Sanitair in Sleeuwijk deel van uitmaakte. De meiden vonden het geweldig om een badkamer te ontwerpen bij Aquarius.

Vervolgens kregen ze op het Gilde een rondleiding van directeur dhr. Henri van Breugel. Met name de meidenkantine en praktijklokalen waren zeer populair.

Als klap op de vuurpijl zijn ze in het technieklokaal aan de gang gegaan met een innovatief werkstukje, namelijk een auto op zonne-energie.

Dit bezoek, met als afsluiting het gezamenlijk eten van een patatje hebben van deze dag een succes gemaakt.

Schoolfotograaf Gilde Vakcollege Techniek