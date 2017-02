Peeriscoop op Zondag presenteeert Kikki Vanhautem’s Eva Braun

Gorinchem – 09-02-2017 – ‘Eva Braun’ is een theater juweeltje.

De minnares van Adolf Hitler en de protestzanger Bertolt Brecht komen samen in een nieuwe theatrale werkelijkheid. Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar. De voorstelling is een interessante combinatie. Zangeres en actrice Kikki Vanhautem citeert uit de dagboeken van Eva Braun en wisselt dat af met liederen van Bertolt Brecht op muziek van Weill en Eisler. Brecht, de man die de oorlog haatte en wiens teksten door het nazi regime waren verboden tegenover de domheid en desinteresse voor het wereldgebeuren van Eva. Theatraal gezien levert dat een bijzonder spanningsveld op. Terwijl de wereld ver van haar veilige adelaarsnest in brand staat is Eva bezorgd om futiliteiten van het dagelijkse leven. Ze klaagt dat ze te weinig aandacht krijgt. En o ja en wat is dat toch voor gedoe met die Joden…?

Deze voorstelling is ook vandaag actueel. Het gaat over onwetende, apolitieke mensen die het liefst niet willen nadenken over vluchtelingen, oorlogen en martelingen tegenover een paar roependen in de woestijn die zich er wel bewust van zijn wat ons lot is als we niet opletten.

Kikki Vanhautem is een talentvolle klassiek geschoolde zangeres èn actrice. Op het laatste festival Boulevard viel zij op met deze eigenzinnige theaterproductie wat gerust bestempeld kan worden als een juweel van een voorstelling. Afgelopen december trad zij nog op tijdens het OPEnRAam concert in Gorinchem.

Zondag 12 febuari: 16.00 uur

Entree € 10,00 Kaarten zijn te bestellen via www.peeriscoop.nl en telefonisch te reserveren op 0183-690022

De voorstelling begint om 16.00 uur en de foyer is een uur voor aanvang van de voorstelling geopend.