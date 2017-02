Frühstück bij PoGo

Gorinchem – 09-02-2017 – Frühstück is een echte Europese band; Polen en Nederland… Sinds hun nederig begin in 1997, in Wroclaw Polen, hebben zij hard gewerkt aan hun repertoire met gitaarrock nummers, rond de universele thema’s van liefde, pijn en verlossing. Melodieuze melancholische momenten verstrengelen met zware grooves in hun muzikale expressie. Zij hechten waarde aan echt authentiek muzikaal vakmanschap en eerlijkheid en het proberen om de verbinding te maken met het publiek. Begin 2016 is hun 5e studio-album uitgebracht waaronder een EP met akoestische nummers.

Voor leadzanger Martijn Krale is het een thuiswedstrijd. Een optreden in zijn woonplaats Gorinchem. Omdat ze niet heel vaak in Nederland optreden MOET je deze kans dus zeker niet laten schieten. Speciaal voor het 20 jarig bestaan van de band zullen zij op 11 februari een avond vullende show neer gaan zetten bij Podium Gorcum.

Een kaartje kost maar €10,- en de deuren gaan om 21:00 uur open.