Foto-expositie beeldkwaliteit in museum

Hardinxveld-Giessendam – 09-02-2017 – e eersteklassers van het Wellantcollege ‘De Bossekamp’ in Ottoland hebben de afgelopen herfst heel veel foto’s gemaakt in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De opdracht bij dit fotoproject was dat zij in beeld moesten brengen wat ze uit hun eigen woonomgeving belangrijk genoeg vinden om te bewaren voor de toekomst. Het resultaat is een groot aantal foto’s en presentaties. De mooiste hiervan zijn van 21 februari tot en met 7 maart 2017 te zien in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Het project vond plaats onder auspiciën van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waarbij de beeldkwaliteit van het landschap een centrale plaats inneemt. Onder leiding van docent Arie-Leen van der Kevie hebben de leerlingen van de eerste klas zich verdiept in hun eigen woonomgeving. De omgeving waarin ze dagelijks verblijven. Ze hebben daarbij speciaal gekeken naar wat ze zo belangrijk vinden dat dit beschermd zou moeten worden. Beschermd en bewaard om anderen er in de toekomst ook van te kunnen laten genieten. Het resultaat is een bijzondere collectie foto’s en presentaties, die aangeeft hoe de leerlingen tegen bijzonderheden in hun woonplaats aankijken. De beste en mooiste foto’s zijn binnenkort te zien in het museum. Ook is er een film te zien en zijn er werkmappen. Andere leerlingen zorgen voor bloemstukken en het Beeldenpaleis in Schoonhoven levert dierfiguren.

De foto-expositie vindt plaats op De Etage van Museum De Koperen Knop rondom de voorjaarsvakantie, van dinsdag 21 februari (opening door de leerlingen zelf) tot en met dinsdag 7 maart 2017. Het museum (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer inlichtingen belt u met 0184-611366, kijkt u op de website www.koperenknop.nl of mailt u naar koperenknop@planet.nl. De kinderen die de foto’s hebben gemaakt hebben op vertoon van een tijdelijke kaart gratis toegang. Ouders en anderen die meekomen betalen de reguliere entreeprijs (€ 4,– en van 4 t/m 14 jaar € 2,– p.p.). Het museum heeft momenteel ook de expositie ‘De Radio van crisis tot welvaart’. In het voorste gedeelte is een deftige boerenwoning. Daarnaast is tot en met 25 maart 2017 het door Meine Mollema gemaakt model te zien van de ontginningsboerderij uit Hoornaar. Genoeg te beleven dus. Voor de inwendige mens beschikt het museum over een Museumcafé.