Veldslag en winterbivak

Poederoijen – 09-02-2017 – oe zag een militair bivak eruit in de tijd van Napoleon? Beleef het zelf op 25 en 26 februari bij Slot Loevestein. Zo’n 200 soldaten uit heel Europa bereiden zich voor op de aanval. Dat loopt uit op een ware veldslag!

In de Napoleontische veldslagen stonden de Fransen vaak tegen een gemengd leger van Engelsen, Schotten, Hollanders, Belgen en Duitsers. De legerkampen van de diverse eenheden slaan hun tenten op rondom Slot Loevestein. In een echt winterkampement is het een drukte van jewelste. De soldaten maken zich op voor de strijd, ze exerceren, maken hun geweren schoon en vertellen elkaar grappen. Ook de volgers van het kamp voelen de spanning. Vrouwen, kooplieden en chirurgijns luisteren het kampement op. En dan is het zover: de Veldslag!

Tijdens de Veldslag 2017 wordt een levendig en historisch beeld gegeven van het soldatenleven ten tijde van Napoleon, met als hoogtepunt een historische veldslag die wordt toegelicht door een spreker. Dit unieke weekend is een slag apart. Kijk voor het volledige programma en bestellen van tickets op www.slotloevestein.nl.

Openingstijden en toegangsprijzen

Zaterdag 25 en zondag 26 februari van 11.00 – 17.00 uur

Volwassenen: € 13,50

Kinderen 4 t/m 18 jaar: € 9,-

Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis

Museumkaart: gratis

De Veldslag op Slot Loevestein maakt onderdeel uit van het Liniepadfestival met veel leuke activiteiten in de Hollandse Waterlinie (Fort Bakkerskil, Fort Giessen en Fort Altena). Meer informatie: www.liniepadfestival.nl.

De leukste weg is over het water!

Voorkom wachten en bestel vooraf extra voordelige online combi-tickets incl. entree en retour met het kleine veer vanaf Woudrichem of maak gebruik van de speciale watertaxi-actie van Riveer met 50% korting vanaf Gorinchem!