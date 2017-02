Passagiersvervoer over water – Gorinchem

Gorinchem – 08-02-2017 – De periode 1825-1935 werd gekenmerkt door een groot aantal passagiersstoombootdiensten dat in Nederland een belangrijk deel van het openbaar vervoer voor zijn rekening nam. In dit fijnmazige net van verbindingen over water nam de stad Gorinchem een prominente plaats in als knooppunt in het oost-west en het noord-zuidverkeer. De ideale ligging aan de Merwede, aan de monding van de Linge en het Zederikkanaal, niet ver van de samenvloeiing van de Maas en Waal, schiep voor Gorinchem goede voorwaarden voor de ontwikkeling van stoombootondernemingen gedurende de negentiende eeuw.

De auteur geeft een beeld van Gorinchem als knooppunt in het passagiersvervoer over water gedurende meer dan een eeuw. Niet alleen de vele Gorinchemse ondernemingen en ondernemers die stoomboten exploiteerden worden belicht, maar ook hun concurrenten die op dezelfde trajecten voeren. Gorinchemse schippers, handelaren en notabelen namen voluit deel aan het stoombootverkeer en richtten verschillende rederijen op die met hun schepen voeren op bestemmingen als Den Bosch, Heusden, Tiel, Zaltbommel, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, Leerdam, Buren, Geldermalsen, Vianen, Utrecht, Amsterdam en Middelburg. Daarbij werden vaak ook de tussenliggende plaatsen aangedaan. De graan- en houthandel in Gorinchem floreerden, maar ook de steenkolenhandel, vishandel en kaashandel waren niet onbelangrijk. Scheepsagenten, bevrachters en rederijen hadden hun kantoren langs de Lingehaven.

Ongeveer 25 stoombootondernemingen zagen in Gorinchem het licht. In het midden van de jaren dertig van de twintigste eeuw was het gedaan met de passagiersdiensten over water. Het opkomend auto, vrachtauto en autobusverkeer, betere wegen en de concurrentie van de trein betekende het einde van dit openbaarvervoersysteem dat zo lang onbeschreven bleef in de Nederlandse geschiedenis.

De presentatie van het boek zal op 21 februari a.s. plaatsvinden aan boord van de veerboot ”Gorinchem VIII’ van Riveer tijdens een tochtje over de Waal en de Merwede