Streepjes lijken klaar voor Gorcumse derby

Verslag: Ronald Tukker

Gorinchem – 08-02-2017 – De streepjes speelden vanavond een nuttige oefenwedstrijd tegen een combiteam van Kozakken Boys. De ploeg van trainer en oud-Unitasser Nabil Bouchlal kwam opdraven met een mix van tweede elftalspelers en A1-jeugd.

Lang was de wedstrijd volledig in evenwicht. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe en de defensieve stellingen stonden goed aan beide kanten. In de 23e minuut was Arnel Kocan dichtbij de openingstreffer, maar hij kwam een teenlengte tekort om de bal binnen te tikken. In de 34e minuut kregen de Werkendammers hun eerste doelkans, maar wisten deze niet te benutten na een scrimmage. Een minuut later stond de 1-0 op het scorebord. Na een prima voorzet van Daniel Alexander was de attent meegelopen Menno Dekker het eindstation, 1-0. Nog voor rust kon Johnny Lommers via een kopbal de stand gelijk trekken, 1-1.

Na de rust speelde SVW een goede partij. Al snel pakte het de voorsprong weer. In de 51e minuut schoot Daniel Alexander de 2-1 in de touwen. De laatste twintig minuten viel er veel te genieten. SVW creëerde veel doelkansen in deze fase en wist nog een paar keer het net te vinden. Vlak na elkaar kregen Menno Dekker (lobje net naast) en Sergio Thijs (schot van dichtbij naast geprikt) grote kansen om de score naar 3-1 te tillen. Een minuut na deze kansen wist Aman Habtesulus wel het net te vinden, 3-1. Even later zag Sergio Thijs zijn kans schoon om van dertig meter afstand doeltreffend uit te halen. Zijn bekeken schot plofte pardoes in de touwen, 4-1. Een rake vrije trap van Angelo Puriel was het slotakkoord van dit doelpuntrijke oefenduel, 4-2.

SVW lijkt klaar voor de Gorcumse stadsderby, die zaterdag op het nieuwe kunstgras van Unitas zal worden gespeeld. De aftrap van Unitas – SVW is om 18.00 uur.

Dinsdag 7 februari 2017

SVW – Kozakken Boys combi 4-2 (1-1)

35. Menno Dekker 1-0

38. Johnny Lommers 1-1

51. Daniel Alexander 2-1

72. Aman Habtesulus 3-1

76. Sergio Thijs 4-1

86. Angelo Puriel 4-2