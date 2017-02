Website aangepast onder druk van media

Gorinchem – 07-02-2017 – “In St. Clara in Gorinchem kunt u plezierig, veilig, zelfstandig en geheel verzorgd wonen met zorg op maat. Rivas Zorggroep verhuurt hier zestig appartementen die u kunt huren met zorg. U kiest voor de vertrouwdheid van een eigen appartement met de zekerheid van zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft in de buurt. Uw wensen en behoeften zijn het uitgangspunt.”

Zo werd op de website van Rivas gisteren nog aangekondigd, dat het goed wonen was in de Woon Zorg Centrum. Gorkums Nieuws had inmiddels een heel ander verhaal oer St. Clara uitgezocht, dat dit inmiddels wat verdreven leek omdat Clara per 1 juni 2017 gesloten gaat worden.

We schreven daarover, wezen de mediacollega’s hier op en als snel begon het balletje te rollen. De Stad Gorinchem, AD Rvierenland, Rijnmond Nieuws en anderen namen het verhaal over.

Al deze aandacht van de media was voor Rivas voldoende om hun website vandaag snel aan te passen. De tekst die de website van Rivas nu vult luidt:

“Het afgelopen half jaar heeft Rivas bekeken hoe zij St. Clara rendabel kan houden. Hiervoor heeft zij met onder andere gemeente en de woningbouwcorporatie om tafel gezeten. Helaas is de uiteindelijke conclusie dat we St. Clara niet rendabel kunnen houden en we deze locatie moeten sluiten. Het voornemen is om dit per 1 juni 2017 te doen. Met de huidige huurders gaan we persoonlijk in gesprek om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Dit om gezamenlijk te komen tot een passende oplossing en een nieuwe plek waar zij zich zo snel mogelijk thuis voelen.”