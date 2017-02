HortiContact Gorinchem staat in de startblokken

Gorinchem – 07-02-2017 – Nederlands grootste ontmoetingsbeurs voor de glastuinbouw – HortiContact – strijkt op 14, 15 en 16 februari 2017 weer neer in Evenementenhal Gorinchem. Deze veertiende editie vindt voor het eerst plaats onder de nieuwe internationale naam HortiContact (voorheen Tuinbouw Relatiedagen). In totaal nemen 510 exposanten deel aan de vakbeurs, een record aantal. De organisatie verwacht dat ruim 17.000 telers en kwekers op het driedaagse evenement afkomen.

HortiContact Gorinchem is een leidend platform in Nederland voor tuinbouwprofessionals. Speerpunten van de vakbeurs zijn bestaande contacten versterken, de basis leggen voor nieuwe zakelijke contacten en kennis uitwisselen. HortiContact telt dit jaar 34 internationale exposanten, dat zijn er 14 meer dan vorig jaar. Deze internationale exposanten komen uit 11 verschillende landen, waaronder Engeland, Denemarken, Rusland, China en Italië.

Na de economisch crisis komt de Nederlandse tuinbouw weer tot bloei. “Er is ruimte om achterstallig onderhoud weg te werken, maar er wordt ook geïnvesteerd in vernieuwingen”, zegt Ramon Schlepers namens de beursorganisatie. “Deze vernieuwingen zijn te zien op HortiContact. De beurs staat bekend als een netwerkbeurs, maar het is ook de plek om op de hoogte te worden gebracht van de laatste innovaties. Op HortiContact worden namelijk meerdere innovaties voor het eerst gepresenteerd aan het grote publiek”, aldus Schlepers.

HortiContact Tour

Nederland loopt voorop met de laatste ontwikkelingen in de glastuinbouw. Speciaal voor internationale telers organiseert Evenementenhal daarom een HortiContact Tour. In totaal nemen 30 internationale telers deel aan deze tweedaagse excursie. Het gezelschap gaat op dinsdag 14 en woensdag 15 februari langs meerdere teeltbedrijven en kenniscentra om zo kennis te maken met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw.

HortiContact Gorinchem: 18.000 m2 beursoppervlak

De komende editie van HortiContact is ruimer dan vorig jaar. Op de begane grond is het bruto beursoppervlak uitgebreid met 1.000 vierkante meter. De beursorganisatie verwacht uit te komen op een beursoppervlak van ruim 18.000 m2 en daarvan is 10.000 m2 stands. Verder heeft de organisatie dit jaar gekozen de catering grotendeels op één plek te centreren op verzoek van standhouders. De full-serviceformule van de beurs met gratis hapjes en drankjes verandert niet. Ook parkeren is voor iedereen gratis. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/horticontact.

Openingstijden HortiContact

HortiContact is met ruim 500 deelnemers de grootste en best gewaardeerde ontmoetingsbeurs voor de glastuinbouw in Nederland. De vakbeurs is op 14, 15 en 16 februari te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur in Evenementenhal Gorinchem. Belangstellenden kunnen hun e-ticket(s) aanvragen via www.evenementenhal.nl/horticontact-go. Bezoekers die worden uitgenodigd via standhouders hebben een registratiecode (per post of digitaal) ontvangen voor gratis entree. Extra tickets kunnen online aangevraagd worden à € 20,- per persoon. Online voorregistratie is verplicht.