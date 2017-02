DierenLot ontvangt € 500.000, – van Nationale Postcode Loterij

Arkel – 07-02-2017 – Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale postcode Loterij in Carré op 6 januari is bekend gemaakt dat Stichting DierenLot een eenmalige bijdrage van € 500.000,- ontvangt voor het werk voor dieren in nood in Nederland.

Dit was vooraf gegaan door een overval op het DierenLot kantoor in Arkel, waar vrijdagmiddag Ruud Gullit ineens voor de deur stond om de cheque te overhandigen. Een grote verrassing.

DierenLot ondersteunt lokale en regionale dierenhulporganisaties met geld en in natura. De steun van de Nationale Postcode Loterij is een erkenning voor het werk van DierenLot voor dieren in nood in Nederland en biedt de mogelijkheid om nog meer hulp aan dieren in nood te verlenen.