Derde ronde jubileumeditie Rockslag

Zaterdag 18 februari de derde ronde van Rockslag met UFA en 34 Barton Street

Gorinchem – 07-02-2017 – Zaterdag 18 februari vindt de derde ronde van Rockslag plaats. Na twee keer al een overvolle Aanlegsteiger is de organisatie klaar voor de derde ronde. Dit jaar viert Rockslag haar 20-jarig jubileum en heeft het gehele seizoen – van vijf rondes – gevuld met regiobands van vroeger en nu. Ook dit keer weer met twee Gorinchemse bands. De “vroeger” wordt ingevuld door de populaire funk en rap-rock band uit de mid-nineties “UFA” en de “nu” door de swingende indiepop-punk sound van 34 Barton Street.

Dit alles vindt plaats op het podium in de Aanlegsteiger (Vissersdijk 30 in Gorinchem). Meer informatie is te vinden op rockslag.nl of fb.com/rockslag. Om 21:00 gaan de deuren open, de entree is 4 euro.

De organisatie roept alle bezoekers, van de afgelopen 20 jaar, op om weer eens te komen kijken. Terugkijkend op de afgelopen twee avonden wordt het gegarandeerd weer een feest. Het wedstrijdelement is nog steeds aanwezig in de vorm van een publieksjury, dus nog een extra reden om je favoriete band te komen supporten.

UFA

In de zoektocht naar de ultieme Rockslag bands van vroeger mocht deze zeker niet ontbreken. Een funk/rap-rock band uit de mid-90’s die menigeen vast nog goed in het geheugen gegrift staat. Met invloeden van Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers en Urban Dance Squad, overgoten met funky baslijnen en drums. Bij de optredens van deze band in het Gorcumse waren de podia altijd afgeladen. De bandleden zijn zeker geen onbekenden in de Gorinchemse muziekscene: Jeffrey van Duffelen, Sylvain van Duffelen, Pano van Roseel en Lambros Tasioudis. Deze band mag je zeker niet missen.

34 Barton Street

In 2015 speelden 34 Barton Street één van hun eerste optredens op Rockslag. We waren toen al onder de indruk van hun kunnen en kijken uit naar hun komst. Hun muziek bestaat uit verschillende invloeden die voornamelijk terug te vinden zijn in de poppunk en indierock. Met hun vrolijke uptempo liedjes maken ze van elk optreden een feest.