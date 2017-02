Liniepadfestival brengt de film ‘Linie tot Leven’

Regio – 07-02-2017 – Het zesde Liniepadfestival wordt gehouden op 25 en 26 februari op Slot Loevestein en drie forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het thema van het Liniepadfestival is ‘De eeuwige soldaat: Van veldslag tot vredesmissie’. Door de eeuwen heen is de regio een militaire linie geweest waar in en om gevochten is. In de Napoleontische tijd stonden de Fransen aan de zuidkant van de Merwede om Nederland te veroveren. Nadat Napoleon bij Waterloo zijn ondergang vond, begon de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die ons moest beschermen tegen nieuwe aanvallen. Tijdens de Eerste wereldoorlog was Nederland neutraal maar heeft, ter verdediging, een loopgraaf met schuilplaatsen aangelegd waarvan een aantal nu nog te bezichtigen is. Het verhaal van de Tweede wereldoorlog is bekender en toch ook hier zijn nog verrassende elementen te ontdekken en te zien. Anno 2017 is de belangrijkste taak van de Nederlandse soldaten om elders de vrede te bewaren. Thans is de regio oefengebied voor defensie op het gebied voor de helikopters van de luchtmacht en ook de commando’s in opleiding kennen dit gebied goed van de nachtelijke oefeningen.

Al deze tijden worden uitgebeeld/getoond/verteld tijdens het Liniepadfestival op 25 en 26 februari 2017. Dit festival vindt plaats op Slot Loevestein (Napoleontische tijd), Fort Giessen (WOI), Fort Altena (WOII) en Fort Bakkerskil (huidige tijd).

Als teaser voor het Liniepadfestival wordt donderdag 16 februari vanaf 19.45 uur de voorstelling ‘Hollywoud draait door’ getoond in de servicebioscoop met de première van de film ‘Linie tot Leven’. De forten Altena, Bakkerskil en Giessen zijn als onderdeel van De Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Waarom is het zo belangrijk dit erfgoed te koesteren en hoe zorgen we er met elkaar ervoor dat ze voor de toekomst behouden blijven? Onder leiding van Hannie Visser-Kieboom vertellen wethouder Paula Jorritsma, gedeputeerde Henri Swinkels, Loevestein directeur Ien Stijns, Brabants Landschap directeur Jan Baan en directeur Werelderfgoed Kinderdijk, Cees van der Vlist over het belang van De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De film ‘Linie tot Leven’ gaat over het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gemaakt Entrop& DeZwartFilms. In de film schetst filmmaker Raoul de Zwart een uniek beeld van nog grotendeels onbekend deel van onze regio. “Het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie telt in een relatief klein gebied maar liefst 4 forten en een unieke sluis. Elk fort kent z’n eigen verhaal en wordt op verschillende manieren beheerd en benut. Samen met hun landschappelijke betekenis vormen ze een prachtige schakel tussen de Biesbosch in het westen en Slot Loevestein in het oosten. Met deze serie probeer ik verleden en heden te verbinden en te laten zien dat het belangrijk is dit puur Nederlandse erfgoed te koesteren.”, aldus Raoel de Zwart van Entrop&DeZwartFilms. De film is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Inwoners kunnen de film met unieke beelden van de regio bekijken in servicebioscoop Hollywoud. Voorafgaand is het programma ‘Hollywoud Draait Door’ via ‘live’ streaming te volgen op groot doek in de bioscoop. Aansluitend wordt de film Linie Tot Leven vertoond. Na afloop is gelegenheid om met elkaar na te praten in de foyer van de bioscoop en of vragen te stellen aan de tafelgasten. Kaarten kunnen worden besteld via de website.

www.liniepadfestival.nl

www.brabantslandschap.nl

www.slotloevestein.nl

www.hollywoud.nl