George Michael Tribute in de Teerkamer

Woudrichem – 07-02-2017 – Eind 2016 overleed popicoon George Michael, wat een grote leegte achterliet bij de fans en muziekliefhebbers. Zo ook bij Robert Stoltink, de zanger van de Zeeuwse formatie CopyCat. Robert kreeg direct het idee om een George Michael tribute te gaan samenstellen en komt deze op 18 februari aanstaande brengen in de Teerkamer te Woudrichem.

“Dit zijn toch wel exclusieve optredens. We hebben CopyCat wel vaker in de Teerkamer staan, bijvoorbeeld ook weer met Koningsnacht, maar dit is zo bijzonder dat we het niet konden laten schieten. De band neemt nu ook achtergrondzangeressen en een percussionist mee. We hebben al wat opnames gezien van een eerdere uitvoering van deze tribute en dat was echt te gek. Zanger Robert neemt het heel serieus, het oeuvre van George Michael ligt hem goed!

Wat ook wel leuk is, is dat we deze avond voor het eerst samenwerken met Riveer. Normaal gesproken vaart de watertaxi niet tot 2.00 uur, maar speciaal voor deze gelegenheid wél. Onze Gorcumse gasten kunnen een watertaxi-arrangement aanschaffen voor slechts € 15,-. Daarmee krijgen ze een retour Gorinchem-Woudrichem en toegang tot het concert. Na afloop van het concert staat de watertaxi gewoon weer te wachten om onze gasten veilig naar de overkant te brengen. Normaal zou dit 43 euro kosten op dit tijdstip. We hopen dat we hiermee wat meer Gorcumers naar de Teerkamer kunnen krijgen en ze ook kunnen genieten van het live-aanbod dat we programmeren.

Als mensen willen komen raden we ze aan om kaarten te bestellen via https://www.yourticketprovider.nl/events/16366-george-michael-tribute. De belangstelling is zo groot, dat we verwachten vol te zitten.. We hebben er in ieder geval heel veel zin zin!” aldus Annemarie van de Teerkamer.

George Michael Tribute door CopyCat, zaterdag 18 februari

Zaal open: 22:00 uur

Entree: € 5,- • Watertaxi-arrangement: € 15,-

Vissersdijk 35a, Woudrichem

www.teerkamer.eu • www.facebook.com/deteerkamer

https://www.yourticketprovider.nl/events/16366-george-michael-tribute