St. Clara voorgoed dicht – Spreekverbod voor personeel

Gorinchem – 06-02-2017 – “In St. Clara in Gorinchem kunt u plezierig, veilig, zelfstandig en geheel verzorgd wonen met zorg op maat. Rivas Zorggroep verhuurt hier zestig appartementen die u kunt huren met zorg. U kiest voor de vertrouwdheid van een eigen appartement met de zekerheid van zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft in de buurt. Uw wensen en behoeften zijn het uitgangspunt.”

Met deze alinea prijst Rivas op hun website WZC St.Clara, Wijnkoperstraat in Gorinchem aan voor “huren met zorg”, als u op leeftijd komt.

Er staat nog niet bij dat u dan over zo’n drie maanden weer zal moeten verhuizen. Uit betrouwbare bron weten wij inmiddels dat Clara per 1 juni 2017, de deuren voor goed zal sluiten. Clara, al in 1869 in een pand aan de Molenstraat in gebruik genomen door de zusters Franciscanessen om naast de huisvesting van wezen plaats te bieden aan behoeftige oude mannen en vrouwen van de R.K godsdienst, zoals dat toen zo mooi heette.

Menig oudere Gorkumer herinnert zich Clara, het weeshuis in de Molenstraat. Hier kwam rond 1970 een eind aan toen Clara verhuisde naar het huidige pand aan de Wijnkoperstraat. Niet als weeshuis maar als “bejaardenhuis” zoals je dit toen nog noemde. Tegenwoordig is dit Woon Zorg Centrum. Geen zusters Franciscanessen meer, maar Rivas.

Gorkums Nieuws hoorde van mensen die niet in Clara wonen, maar er wel voor dagbehandeling regelmatig heen moeten de wildste verhalen. “Clara gaat dicht en wordt helemaal gesloopt.” was er hier een van, maar ook “De bewoners moeten allemaal verhuizen. Als ze naar Steijndeld gaan worden alle verhuiskosten betaald, wil je zelf ergens anders heen, dan moet je het ook zelf betalen.” en een hele mooie (lees trieste) was: “Mevrouw ….. woont in Steijndeld maar moet verhuizen naar de Schutse om plaats te maken voor bewoners die uit Clara komen.”

Verhalen die normaal met een korreltje en vaak met een heel pak zout worden genomen. De verhalen werden echter steeds veelvuldiger en van triest tot schrijnend en hierdoor werd het voor Gorkums Nieuws tijd om uit te zoeken of er een kern van waarheid achter de verhalen zat. “Waar rook is, is vuur.” Bovendien is de nu ontstane verwarring ook niet wenselijk.

Maar dat informeren viel nog niet mee. Personen die wij benaderden en waarvan we dachten dat ze wel meer wisten, bleken nergens van te weten. De manier waarop dit verteld werd deden onze argwaan alleen maar stijgen. Men leek er omheen te draaien. Zou het dan toch waar zijn?

Maar we hielden vol en spraken ineens iemand die ons vertelde dat er iets stond te gebeuren, maar: “Maar wij hebben op onze monden een slot gekregen. Het is ons verboden om met mensen van de media te praten.”

Gorkums Nieuws gaf aan dat al die verhalen, die nu werden verteld, alleen maar voor een grotere verwarring zouden zorgden en dat deze uiteindelijk toch de pers bereikten en dat de media deze zeker niet ter zijde zou schuiven.

“Bij Clara gaat op 1 juni dit jaar de deur op slot.” kwam er opeens uit. Toen dit eruit was kreeg Gorkums Nieuws veel meer te horen. Het bleek nog erger te zijn als de verhalen die we eerst met een korreltje hadden genomen.

Een paar punten

bewoners Clara moeten verhuizen voor 1 juni. Voornamelijk naar Steijndeld, maar gezien de verschillen in gezondheid worden ook de Bannehof, Schutse en zelfs het Gasthuis genoemd

De gesloten afdeling van Steijndeld wordt met zo’n 25 patiënten uitgebreid. Hierdoor zouden er ook bewoners in Steijndeld intern moeten verhuizen en dat is vooral voor de mensen met uitzicht op de Lingehaven een pijnlijke ervaring

Bewoners van aanleunwoningen Clara en ouderen uit omgeving kunnen niet meer gaan eten in Clara. Sommigen doen dit al 20 jaar en moeten nu op zoek naar een andere manier om warm te kunnen eten

Hoe het verder moet met de dagbesteding weet niemand. De dagbesteding van Steijndeld was nog niet zo lang geleden juist naar Clara gegaan

Over sloop van Clara is niets bekend

Personeel zou wel een baangarantie hebben bij Rivas maar weet niet waar. Zou ook buiten Gorinchem kunnen zijn

Een verhaal wat goed uitgezocht moet worden. Te groot eigenlijk voor Gorkums Nieuws als eenmansbedrijf. Daarom laten we dat graag over aan onze mediacollega’s. Vast staat dat Clara het 51-jarig bestaan in juli 2017 niet gaan halen.