Sterke tijden Femke Golverdingen

Gorinchem – 06-02-2017 – Oosterhout, 5 februari 2017 – In het 50 meter bad in Oosterhout hebben negen Biesboschzwemmers deelgenomen aan een wedstrijd. Voor diverse zwemmers was het een kennismaking met het zwemmen in een 50 meter bad, maar anderen wisten tijden te verbeteren. Femke Golverdingen was op haar beide nummers sneller dan ooit.

Femke had zich ingeschreven op de 100 vrije slag en 50 rugslag. Op de vrije slag begon Femke heel goed, maar helaas kon ze dit niet volhouden. Ondanks het mindere einde van haar race was ze wel ruim drie seconden sneller dan ooit in een 50 meter bad. Op de rugslag haalde Femke bijna een seconde van haar tijd af.

Ook Leandra van Oord, Simon Schmidt en Julia Verhoeven wisten zich te verbeteren. Leandra en Simon deden dit op de 50 vrije slag en Julia op de 50 rugslag. Op de 200 wisselslag was Leandra bijna zes seconden sneller dan haar tijd in een 25 meter bad. Ook Chimène Huisman was op een nummer sneller dan in het 25 meter bad, namelijk op de 50 vrije slag. Zij bleef voor het eerst binnen de 40 seconden op dit nummer.

Ilse van de Pol en Nick Lisman zwommen voor het eerst een 400 meter in een 50 meter bad. Vooral de indeling van Nick was heel goed, hij kwam dan ook heel tevreden het water uit. Het begin bij Ilse was veel belovend, maar helaas kon ze dit op het einde niet volhouden.

Sacha Maas zwom ook voor het eerst een wedstrijd in een 50 meter bad en zij deed dit vooral op de 100 vrije slag heel goed. Ze bleef minder dan een seconde van haar tijd uit het 25 meter bad.

De laatste die aan de start kwam was Leendert Paans. Op zowel de 200 wisselslag als 100 vlinderslag liet hij goede dingen zien, maar een tijdsverbetering zat er niet in. Op de beide nummers was het verschil niet groot met zijn beste tijden.

Aan het einde van de dag zwommen Ilse, Femke, Nick en Leendert ook nog een estafette, namelijk de 4×100 vrije slag gemengd. Alle vier lieten ondanks het lange wachten goede tijden noteren en gingen dan ook tevreden naar huis.

Op 18 en 19 februari zullen opnieuw Biesboschzwemmers het water in Oosterhout induiken om daar deel te nemen aan een KNZB Challenger. Aan deze wedstrijd doen mogelijk enkele topzwemmers van Nederland mee.