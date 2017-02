Unitas zo. neemt punten mee naar huis

Gorinchem – 06-02-2017 – Na de teleurstelling van vorige week was het Unitas er alles aan gelegen om het deze dag beter te doen.

Er werd weer eens op “gewoon” gras gespeeld en dat was toch weer even iets anders. Er moest weer gebuffeld worden op de zeer matige grasmat.

Unitas was qua stand op de ranglijst verplicht om de punten mee te nemen en dat gelukte ook wel , maar echt fraai was het allemaal niet. Beide teams hadden moeite om in het ritme te komen.

Bij Unitas ging dit aanvankelijk goed, want de beginfase was voor de roodbroeken met een enorme mogelijkheid voor Jasper Campfens die al na 2 minuten had kunnen scoren, maar zijn schot ging voorlangs en naast het doel. Langzamerhand slopen er wat slordigheidjes in bij Unitas en Jeka kon alléén met veel inzet en fysieke kracht tegenstand bieden.

In de 18e minuut echter, ontstond er een prachtige aanval over links waar Fabian van Horssen met een goede voorbeweging van zijn tegenstander wegsprintte, de bal op maat meekreeg van Stefan van Hulst en de bal haarscherp voorzette, waar Elroy Boonstoppel klaarstond om de bal binnen te schieten. De mooiste aanval van de dag bracht ook meteen de 0-1. Unitas kon echter niet echt de rust vinden om de 0-2 te scoren en Jeka had het vermogen eenvoudigweg niet.

In de tweede helft kwam, de van een blessure herstelde, spits Pascal van Delden erbij om wat meer gevaar te stichten. Hicham Farhou bleef achter in de kleedkamer. Het was weer Jasper Campfens die in de 55e minuut alléén voor de keeper verscheen, maar tegen hem op schoot. Tegen het einde van de wedstrijd waren ook Maxime Kivaka en Fabian van Horssen nog in de gelegenheid om te scoren, maar het bleef bij die ene goal. De spaarzame gevaarlijke momenten voor het Unitas-doel kwamen van corners.

Unitas pakte “zakelijk” 3 punten en daar was het verhaal van deze dag mee verteld.

Dinsdag wordt er thuis om 20.15 uur geoefend tegen Streefkerk en volgende zondag volgt de uitwedstrijd bij Madese Boys.

Opstelling : Ruud Verberk, Yoesef Pyla, Mo Kibrom, Esey Kiflom, Stefan van Hulst, Elroy Boonstoppel©, Onur Ulusan, Achraf Chentouf, Fabian van Horssen, Jasper Campfens, Hicham Farhou.