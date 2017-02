Unitas winst in uitwedstrijd tegen Sleeuwijk

Gorinchem – 06-02-2017 – Unitas speelde vandaag om aan te gaan haken bij de middenmoot, Sleeuwijk speelde om enigszins in de slipstream van Woudrichem te blijven. Ondanks het grauwe weer en de ‘non-stop’ motregen maakten beide ploegen er een zeer aantrekkelijke wedstrijd van.

De roodbroeken hadden in het begin enorm veel moeite met de juiste verdedigende organisatie, wat resulteerde in een record aantal voorzetten van Sleeuwijk, maar geen enkele voorzet kon voor gevaar zorgen. Unitas kreeg door keihard werken langzaam aan wat meer vat op het spel van de Roef-bewoners, maar uiteindelijk zorgde na een dik halfuur een standaard situatie ervoor dat Sleeuwijk op voorsprong kwam. De viermans-muur van keeper Verduijn werd verstevigd met een tweetal Sleeuwijkers waardoor voor de jonge doelman het zicht op de bal verdween en het een koud kunstje was voor de ervaren Frans van Steenhoven om de bal binnen te schieten.

De wedstrijd was hierna los, Sleeuwijk was dichtbij een uitbreiding van de voorsprong maar Maarten de Bruijne schoot de bal over. Voor Unitas hadden Younes Balhagi en Adem Kahraman de gelijkmaker op hun pantoffel, maar Sleeuwijk ging met een 1-0 voorsprong de rust in.

De rust werd door de roodbroeken gebruikt om even de organisatie goed neer te zetten, het elftal hinkte namelijk een beetje op twee gedachte voornamelijk door de naar binnen spelende rechter aanvaller van Sleeuwijk en de opkomende vleugelverdedigers van de huidige nummer twee in de competitie. Na rust was het echter de linksback van Sleeuwijk die via een schitterende steekpass achter de laatste linie van Unitas opdook en onverschrokken de 2-0 op het bord schoot. Hierna kreeg Unitas het initiatief van Sleeuwijk en liet het zien voetballend goed mee te kunnen, alleen Sleeuwijk scoorde vandaag op de juiste momenten. De mannen van Molenvliet hadden echt nog wel kansen op de aansluitingstreffer maar waren te onrustig voor de goal. In de slotminuut werd een pass geblokt door Sleeuwijk waardoor deze in de loop van de Sleeuwijkse spits viel en deze schoot hem onberispelijk binnen.

Unitas heeft laten zien voetballend mee te kunnen, maar heeft de kansen om te scoren niet gegrepen. Sleeuwijk heeft vandaag laten zien op de juiste momenten te scoren en is daarmee echt nog wel een geduchte concurrent voor Woudrichem.

De roodbroeken krijgen volgende week de kans tegen SVW om zich weer te verbeteren, aanvang 18:00 op sportpark Molenvliet.