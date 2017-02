Belangrijke overwinning waterpoloheren

Gorinchem – 05-02-2017 – In Delft hebben de heren van De Linge/PCG een belangrijke horde genomen in de strijd om het kampioenschap. In een meer spannende dan goede wedstrijd werd de d’Elft met 9 – 10 verslagen.

De Linge/PCG is dit seizoen wel eens beter uit de startblokken gekomen. In de openingsfase nam de thuisploeg tot twee keer toe brutaal de leiding. Daarna kreeg de Gorcums – Leerdamse combinatie meer grip op de wedstrijd. In de derde periode leek de Linge/PCG de wedstrijd te beslissen door op een 5 – 8 voorsprong te komen. Toen er in de vierde periode een 6 – 10 tussenstand op het bord stond, leek de buit binnen te zijn.

In een zeer rommelige en slordige slotfase, liet De Linge/PCG de thuisploeg echter nog terugkomen tot 9 – 10. Waarbij het in de allerlaatste seconden van de wedstrijd nog spannend werd. Het laatste schot van d’Elft belande echter recht in de handen van keeper Sjoerd den Breejen.

Op papier was de confrontatie tegen d’Elft de laatste zware uitwedstrijd van het seizoen. De Linge/PCG heeft sowieso nog enkele pittige thuiswedstrijden voor de boeg, waaronder aankomende zaterdag tegen ZPCH.

Volgende week speelt de Linge/PCG de topper tegen ZPCH, om 21:30 in het Gorinchemse Caribabad.

Doelpuntenmakers: Tjerk Noorduyn 4, Menno Cloostermans 3, Rimmer Genee 2 en Martin Middelkoop 1.