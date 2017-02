Belangrijke overwinning voor GJS

Gorinchem – 05-02-2017 – In een spannende wedstrijd waar voor het neutrale publiek alles inzat, behaalde GJS een belangrijke 5-3 overwinning op het op de tweede plaats staande Roda Boys/Bommelerwaard uit Aalst.

Door deze overwinning staat GJS nu tweede met één punt voorsprong op Roda Boys/Bommelerwaard, maar ook met één wedstrijd meer gespeeld.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de gasten, maar Raymon de Haan tikte de bal keurig uit het doel. Na ruim een kwartier kreeg GJS de eerste kans en het was gelijk raak. Sjors Hendriks kopte een corner keurig binnen (1-0). Kort hierna raakte Ruud Bos in een duel geblesseerd en moest het veld verlaten. Zijn vervanger was Kevin Gruiters. De gasten namen hierna het heft in handen en drukten GJS terug. Raymon de Haan tikte een bal van net buiten de zestien uit zijn doel en een vrije trap van Sjors Maas ging via Niels Hofman over het doel. In de 39e minuut bestrafte scheidsrechter Van Vreeswijk uit Wijk en Aalburg een ongelukkige handsbal van Sereno Latuhihin met een strafschop. Raymon de Haan leek de bal van Bart Goesten te stoppen maar via zijn vuisten en veel effect ging de bal er in de andere hoek alsnog in. Op slag van rust stopte Geert Verhoeven nog een schot van Kevin Gruiters.

Na de rust kwam GJS goed uit de kleedkamer en kreeg direct een kans via Enrico Pululu, maar hij raakte de bal verkeerd met het hoofd. De aanval ging door en de bal kwam opnieuw bij Enrico, die de bal goed voorgaf waar Quincy Bartens beheerst afrondde. Vijf minuten later profiteerde Kevin Gruiters ven een te korte terugspeelbal. Hij tikte de bal langs keeper Verhoeven en ging er achteraan om vervolgens vlak voor de doellijn de bal nog definitief in het doel te schieten. Was het in Aalst Roda Boys/Bommelerwaard dat na de rust binnen enkele minuten twee keer scoorde, nu was het GJS dus Na een uur spelen deden de gasten iets terug door uit een cornerbal de 3-2 binnen te koppen. Twee minuten later was het echter al weer 4-2, toen Quincy Bartens een fout in de achterhoede genadeloos afstrafte. Weer twee minuten ging Enrico Pululu er op links vandoor, passeerde enkele spelers en gaf goed voor, maar Kevin Gruiters schoot helaas voorlangs. In de 70e minuut trok Sjors Hendriks in een duel een speler van Roda Boys/Bommelerwaard die dreigde door te breken onderuit en kreeg rood. In een soortgelijke situatie in de eerste helft bij een doorgebroken speler van GJS trok de scheidsrechter echter geel. De verklaring van scheidsrechter Van Vreeswijk achteraf was, dat in de eerste helft de afstand tot het doel nog groter was en er meer spelers in de buurt waren. In de situatie van Sjors Hendriks was het dichter bij doel en was er verder niemand in de buurt. De vrije trap werd door Raymon de Haan keurig gestopt en ook bij de daarop volgende hoekschop redde hij tot tweemaal toe erg goed. Een kwartier voor tijd kon Quincy Bartens alleen op keeper Geert Verhoeven afgaan en beheerst scoren 5-2, zijn derde van vanmiddag. De wedstrijd leek hiermee beslist.

Weliswaar scoorden de gasten nog in de 88e minuut de 5-3 en werden daarna nog een paar keer gevaarlijk, maar de achterhoede van GJS en vooral Raymon de Haan gaven niets meer weg. Na ruim drie minuten extra tijd floot de goed leidende scheidsrechter Van Vreeswijk voor de laatste keer. Rest nog te vermelden dat in de 70e minuut Roy Stuiver het veld geblesseerd moest verlaten en vervangen werd door Stefan Hölzken..

Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen SV Meerkerk op het programma. Maar of die wedstrijd doorgaat lijkt twijfelachtig gelet op de vorst die wordt voorspeld.