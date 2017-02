Gorinchem – 04-02-2017 – Al na zeven minuten keek een verbouwereerd SVW tegen een 2-0 achterstand aan in Zuilichem. De streepjes konden dit in het restant van de wedstrijd niet meer ombuigen en stapten na 90 minuten met een verdiende 3-1 nederlaag van het veld af. Op het lastig bespeelbare veld op sportpark De Meijdijk kreeg SVW geen enkele voet aan de grond en werd het op inzet afgetroefd. De streepjes waren geen schim van de ploeg, die vorige week nog Sleeuwijk zo eenvoudig met 3-1 aan de kant zette.

SVW startte in het regenachtige Zuilichem met een gewaagde 3-4-3 formatie. Al snel kreeg de ploeg het deksel op de neus. In de 4e minuut kende de thuisclub een pikstart. Na een slippertje achterin bij SVW kon Michel Kooyman de bal over doelman Jurgen Niesthoven lobben. De bal trof doel in de verre hoek, 1-0. Het tweede schot op doel was wederom raak. In de 7e minuut ontving Rob Bouman de bal op rechts en via een machtige uithaal joeg hij het leer in de verre hoek in de touwen, 2-0. SVW kon daar in de eerste helft alleen een vrije trap van Mergim Shala tegenover stellen. De bal verdween echter net naast het Zuilichemse doel. SVW-trainer Arie Schep greep al voor rust tactisch in en wisselde linksbuiten Merhawi Haile in voor verdediger Gervan Martis.

Na rust stond het elftal wel beter, maar wist het machteloze SVW lang geen vuist te maken. Sterker nog, het was Zuilichem dat na een klein uur voetballen de wedstrijd in het slot gooide. Wilco van Heusden tikte van dichtbij de 3-0 binnen. Het laatste kwartier van de wedstrijd was voor SVW. Het leidde in de 80e minuut tot de 3-1 van Daniel Alexander, die op de juiste plek stond om de bal in te tikken. In de 86e minuut was Fitim Meha, de enige SVW-speler die vandaag een voldoende scoorde, nog dichtbij de 3-2, maar zijn vlammende schot werd sterk gepareerd door doelman Gijsbert van Tongerlo.

Na de zeperd in Zuilichem staat SVW weer met beide benen op de grond en mag het volgende week flink aan de bak in de Gorcumse stadsderby tegen de roodbroeken. De aftrap van Unitas – SVW op sportpark Molenvliet staat gepland om 18.00 uur.

Zaterdag 4 februari 2017

Zuilichem – SVW 3-1 (2-0)

4. Michel Kooyman 1-0

7. Rob Bouman 2-0

57. Wilco van Heusden 3-0

80. Daniel Alexander 3-1

Verslag en foto: Ronald Tukker