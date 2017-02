Nieuw boek over opvoeden: zonder praktische tips en trucs maar met diepgang en een dosis zelfspot

Gorinchem – 04-02-2017 – Boekhandel Cursief is op donderdagavond 23 februari van 19.30-21.30 uur het toneel voor de boekpresentatie “Opvoeden is gekkenwerk”. Gorcumer Jos de Kock schreef dit boek naar eigen zeggen met aarzeling. “Opvoedadviezen zijn er genoeg in de wereld, en vaak zijn ze nog tegenstrijdig ook. Ze maken je als opvoeder onzeker. Ik zou niet graag willen bijdragen aan nog meer tegenstrijdigheid en nog meer onzekerheid. Vandaar mijn aarzeling.”

Jos schreef het boek niet alleen voor vaders en moeders maar ook voor professionals in de opvoedpraktijk zoals gezinscoaches, leraren, en jongerenwerkers. Tijdens de boekpresentatie zullen er daarom ook bijdragen zijn van de Limonadebrigade, van Gorinchem Beweegt en van een docent van CS De Hoven.

Het bijzondere van “Opvoeden is gekkenwerk” is dat het niet boordevol staat met opvoedadviezen en praktische tips en trucs. Het boek gaat over de laag daaronder. Jos: “het boek gaat vooral over de drijfveren van de opvoeder. Wat zijn je uitgangspunten bij het opvoeden? En prominent op nummer één staat het uitgangspunt dat opvoeden een hoop gedoe is. Het is gekkenwerk als je het dagelijkse slagveld overziet”.

“Opvoeden is gekkenwerk” onderscheidt zich door de combinatie van toon en speelsheid en tegelijk meer diepgang dan diverse andere boeken over opvoeding. Jos neemt de uitdagingen van het opvoeden serieus, gaat er lichtvoetig mee om en brengt tegelijk verdieping aan. Jos: “het grootbrengen van een nieuwe generatie moet je hartstikke serieus nemen maar een dosis zelfspot kan absoluut geen kwaad”.

Over de auteur Jos de Kock (1978) loopt hard en drinkt veel koffie. Jos is getrouwd met Belianne en vader van twee dochters. Met elkaar zijn zij pleeggezin voor langdurige en crisisopvang van kinderen en jongeren. Jos is godsdienstpedagoog en werkt als universitair docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Boekpresentatie opvoeden is gekkenwerk

23 februari van 19.30-21.30 uur in Boekhandel Cursief

Kruisstraat 4 Gorinchem

Toegang gratis

Aanmelden is gewenst via 0183 68 93 38 of via info@boekhandelcursief.nl