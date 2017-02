Valentijnsvoorstelling ‘Wachtkamer van de Liefde’ van Fred Delfgaauw in Peeriscoop

Bron: MooiGorinchem.nl

Gorinchem – 04-02-2017 – De samenwerkende Gorinchemse ouderenverenigingen (SGO) en Peeriscoop organiseren op Valentijnsdag (dinsdagmiddag 14 februari) een speciale theatermiddag voor senioren met de laatste nieuwe show van Fred Delfgaauw ‘Wachtkamer van de liefde’. De theatermiddag begint om 14.00 uur met een drankje en wat lekkers, daarna de voorstelling en na afloop is er een afsluitend borreltje met bitterballen in de foyer. Rond half 5 is het afgelopen. Deze compleet verzorgde middag kost € 25,00. Aanmelden kan door te bellen naar Peeriscoop via 0183-690022 of via de website www.peeriscoop.nl.

,,We zijn blij met deze samenwerking met de SGO want we horen steeds vaker dat senioren ’s avonds liever niet meer de deur uitgaan. Vandaar ook dat er gekozen is voor een middagvoorstelling en als het succesvol is gaan we dat zeker vaker doen, ook met andere artiesten. Deze show is zo geschikt voor Valentijnsdag en herkenbaar voor senioren, ik speel hem regelmatig in het land en als ik de eerste zin uitspreek en de zaal inkijk is het hilariteit alom. En nu, op Valentijnsdag, in mijn eigen theater, we gaan er een mooie middag van maken”, aldus Delfgaauw.

In deze show speelt Fred Delfgaauw een relatiebemiddelaar bij een relatiebemiddelingsbureau voor moeilijk bemiddelbare mensen op leeftijd. Met zijn karakters laat hij een aantal kleurrijke personages tot leven komen op een manier zoals alleen hij dat kan. De personages hebben allemaal een verhaal over hun zoektocht naar de liefde. De zoektocht naar de liefde is soms ook een zoektocht naar de reden van bestaan: zonder liefde en de wederkerigheid daarin, lijkt het leven zinloos. Die universele ervaring kent een scala aan verschijningsvormen, soms tragisch, soms hilarisch, maar altijd herkenbaar.

Het S.G.O. (Samenwerkende Gorinchemse Ouderenverenigingen) is een samenwerkingsverband van de regionale Prot. Chr. Ouderen Bond (PCOB), de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en Senioren Belang Gorinchem -Dalem (SBGD). Deze samenwerking bestaat al 15 jaar en heeft tot doel om samen te werken op lokaal niveau zodat senioren hier hun voordeel mee kunnen doen. Samen hebben ze 1500 leden.