‘Geef mij maar een boek!’ bij Blz. “de Wingerd”

Gorinchem – 04-02-2017 – De jaarlijks terugkerende actie ‘Geef mij maar een boek’ start weer op vrijdag 10 februari. Vanaf die dag ligt de klassieker ‘Achtste groepers huilen niet’ van Jacques Vriens bij boekhandel Blz. “de Wingerd”. Er is een éénmalige uitgave van het boek geproduceerd die in de winkel ligt voor slechts €2,–.

Het doel van de actie ‘Geef mij maar een boek’ is dat iedereen, ongeacht de financiële mogelijkheden, in staat wordt gesteld om een eigen jeugdbibliotheek aan te leggen. Elk jaar zal er een andere titel beschikbaar komen. Zo bouwt iedereen aan zijn eigen bibliotheekje. Hiermee hoopt Blz. “de Wingerd” bij te dragen aan het leesplezier van de jeugd.

Over het boek:

In de groep van juf Ina is vaak gedoe, vooral over voetbal. Gelukkig is zij erg goed in het bedenken van originele oplossingen. Maar als haar leerling Akkie ernstig ziek blijkt te zijn, kan ook juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee. Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Of het nou gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi, of het plan om de juf aan een nieuwe man te helpen.

Het boek is bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury (10 tot 12 jaar). In 2012 is het boek verfilmt en ruim 1 miljoen mensen hebben deze film gezien.

KiKa

Tijdens de actie zal Blz. “de Wingerd” collecteren voor KiKa, want in het boek staat leukemie centraal en Blz. “de Wingerd” wil graag een bijdrage leveren aan de strijd tegen deze ziekte.