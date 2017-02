Evenementen in theater de Nieuwe Doelen

Het repertoire van het Arkels Visserskoor koor bestaat uit ruim 100 nummers varierend van van Nederlandstalige meezingers tot lerse ballads, Engelstalige shanties en evergreens en ook een aantal bekende Duitstalige nummers.

Het Arkels Visserskoor is een begrip in de wijde omgeving van Arkel en Gorinchem.

2 maart 2017 zijn ze in het theater met een speciaal theater concert. U kunt daarbij zijn!!

The Comedy Zoo

THE COMEDY ZOO is een comedy night waarin spraakmakende comedians samen op het podium staan voor een onvergetelijke show. Voor onze 2e editie op 10 maart hebben we de welbekende cabaretier Jörgen Raymann uitgenodigd. Dit wordt een avond vol heerlijke stand-up gecombineerd met sterke improvisatie. THE COMEDY ZOO is een geweldige aanrader voor een avondje lachen.

Ultra Vibe Dance Party 12 t/m 16jr

ULTRAVIBE is de Teenage Party voor iedereen van 12 t/m 16 jaar.

De plek voor jou en al je vrienden, waar de beste DJ’s de vetste beats en de nieuwste tophits draaien. Share alles wat je wilt delen vanuit de Ultravibe sociaal media photobooth en geniet van een spectaculaire lichtshow.

Zie je daar en Feel the Vibe!

Ultravibe is een alcoholvrij feest

Back to 80’s, 90’s and Zeroos!

Trek je disco outfit aan, haal je meest glinsterende pak of jurkje maar uit de kast.

Op 13 mei zal de Nieuwe Doelen weer op zijn grondvesten schudden in een heerlijke ongedwongen sfeer waar het swingen wordt op de lekkerste hits uit die gouden tijden.

De beste DJ’s zullen alle herkenbare dance hits non-stop draaien! En alles in een decor van glitters en discolight, stilstaan is onmogelijk!

Dit dance event mag je absoluut niet missen!!