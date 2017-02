Lustrum Editie Jazzfestival Gorcum

Gorinchem – 03-02-2017 – Voor het 45e jaar maakt de stichting Jazzfestival Gorinchem zich weer op voor het oudste meerdaagse evenement in deze historische stad. Vooraf gegaan door een Lustrum Jazzcruise op 2e paasdag 17 april, zal op 21, 22 en 23 april de Arkelstad weer bol staan van jazzmuziek in een breed scala van muziekstijlen! Het complete programma is nog onder constructie maar enige tipjes van de sluier kunnen worden opgelicht; 17 april spelen tijdens de Jazzcruise de Belgische Mardi Gras Jazzband en The Revivalists uit Enkhuizen. Kaarten zijn reeds bestelbaar via info@gorcumjazz.nl

21 April deelname van ca. 16 Horeca bedrijven aan de Jazzkroegentocht ‘Up to the Pub’ met live jazz vanaf 21:00 .

22 April op 3 openlucht podia o.a. Bigband Gorcum en het Brabant Latin Orchestra (Breda) en door de straten de marching bands Time Out Brazzband (Tilburg) en K-Street Jazzband (Steenbergen). Ook de winkelcentra Piazza en Nieuw Dalen zullen van zich laten horen. Aandacht voor de jeugd is er in de foyer van Stadstheater De Vijfzinnen met Jazz By Youth door de Muziekschool Gorinchem. De Lustrum Jazz Party ’s avonds in De Vijfzinnen, brengt een geweldige show door Mr. BoogieWoogie (Eric-Jan Overbeek) en The Blisters.

23 April vieren we de 30e! Jazz en Gospeldienst in de Grote Kerk met oa. een tribute aan de Queen of Gospel Mahalia Jackson door de jazzdiva Denise Jannah. Verder zullen er concerten zijn op de buitenpodia Grote Markt en Varkenmarkt met o.a. de Duchess of Swing, een ‘All Ladies Bigband’ uit Breda. Met uitzondering van de Jazzcruise en de Jazz Party zijn alle evenementen gratis voor het publiek ! Natuurlijk is het festival alleen mogelijk door de giften van sponsoren en fondsen. Ook de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden liet zich hierbij niet onberoerd. Onder grote dank van de Stichting Jazzfestival Gorinchem overhandigde directeur Walther Buijs vanuit het Coöperatiefonds een cheque van € 2500,00 aan de Stichting Jazzfestival Gorinchem.

Totaal zullen tijdens dit (bijna) oudste Jazzfestival van Nederland zo’n 35 orkesten hun opwachting maken! Een aangroeiend programmaoverzicht en informatie vindt u op www.gorcumjazz.nl en www.facebook.com/jazzhall72