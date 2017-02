Cultuur en zaken gaan samen?

Ondernemers gast bij Peeriscoop

Gorinchem – 03-02-2017 – Ondernemers van de Open Coffee Gorinchem Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en verre omstreken beleven in Theater Peeriscoop de mix van cultuur en zaken. Gaan ze samen? Beleef het mee op op vrijdagmorgen 17 februari vanaf 09.00 uur in Theater Peeriscoop.

Programma

9.00 uur Inloop en koffie

Rond 9.45 uur is er een welkom met enkele korte presentaties van ondernemers. Om 10.15 u laat Fred Delfgaauw u ervaren dat Theater Peeriscoop meer is dan alleen een theater en dat cultuur en business elkaar positief versterken . Hij licht ook een tipje van de sluier op van zijn Masterclass en Workshop “Spreken in het Openbaar”.

Vanaf 10.45 uur staat de koffie weer klaar en is er in de sfeervolle foyer volop gelegenheid om te netwerken.

Locatie

Boerenstraat 11 B , 4201 GA, Gorinchem (parkeeradvies Kazerneplein)

Kom je ook?

Meld je aan via oc-g.nl en reserveer je gratis toegangsbewijs. Nodig ook andere ondernemers uit voor de netwerkbijeenkomst.

Wil je ook eens gastheer zijn of heb je een vraag? Neem contact op via info@oc-g.nl.

Gastbedrijf

Theater Peeriscoop is een oase in een wereld die verhardt. Daar is niemand alleen. Ogen en oren worden gestreeld. Voeding voor de ziel. Geweld is daar nooit zinloos. Daar kun je duizend doden sterven. Toch kun je na de voorstelling weer lekker naar huis. Je kunt daar dromen, lachen en wakker ontwaken. Daar kiezen we voor de glasharde leugen als we de onverdraaglijke waarheid willen vergeten…

Theater Peeriscoop biedt een mooie eigen programmering, maar is ook een heel geschikt voor het organiseren van zakelijke activiteiten, zoals aan trainingen, workshops, congressen, brainstormsessies, jubilea enz. Activiteiten zijn desgewenst te combineren met een voorstelling of muziek. De inhoud van de voorstelling is af te stemmen op specifiek gewenste sfeer en onderwerpen.

Het Theater op Maat biedt volledige invulling naar eigen wensen. Voor vragen of informatie staat Monique Masolijn (0183-690022) voor je klaar om je wensen in te vullen.