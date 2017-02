Brandstichtingen in ‘Bureau Rijnmond’

Gorinchem – 03-02-2017 – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 december 2016 is er in de wijk Wijdschild in Gorinchem op diverse plaatsen sprake geweest van brand. Daarbij zijn met name kliko’s en fietsen in brand gestoken. In twee gevallen sloeg de brand over naar een naastgelegen schuurtje en naar een woning. Niemand raakte gewond.

De politie heeft zes zaken in onderzoek. Aan de Componistenstraat was een brandende kliko er waarschijnlijk de oorzaak van dat een schuurtje in vlammen opging. Een woning aan het Arsenaal liep door een brandende fiets aan de binnen- en buitenkant schade op en was tijdelijk onbewoonbaar. De twee bewoners zijn ongedeerd en elders opgevangen.

Forensische Opsporing doet sporenonderzoek en de politie heeft een buurtonderzoek gehouden.

Bureau Rijnmond

‘Bureau Rijnmond’ besteedt op 9 februari aandacht aan deze branden en vraagt de kijkers om hulp bij de oplossing van deze zaak. Bureau Rijnmond is donderdagmiddag rond 17.30 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.