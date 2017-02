Culturele Route zondag 12 februari

Hendrick Hamel Museum nieuwe deelnemer Culturele Route

Gorinchem – 03-02-2017 – Voor het eerst doet het Hendrick Hamel Museum op zondag 12 februari mee aan de Culturele Route. Ook de galeries, het Gorcums Museum en Peeriscoop zetten hun deuren open voor een gevarieerd aanbod aan beeldende kunst en muziek.

Het Hendrick Hamel Museum aan de Kortendijk vertelt het verhaal van de 17e-eeuwse Gorcumse zeevaarder Hendrick Hamel. Op een van zijn reizen leed hij schipbreuk en kwam hij terecht in Korea waar hij lange tijd verbleef. Hamel is bekend geworden door het reisjournaal dat hij schreef. Zijn verhaal komt in het museum tot leven. Daarnaast is er veel aandacht voor Korea, onder meer in de wisselexposities. Zo is er nu werk van de Koreaanse kunstenares Yisu Kim te zien.

In het Gorcums Museum brengt ‘s avonds Als Het Donker Wordt’ akoestische interpretaties van hits uit de Seventies, in aansluiting op de expositie over de jaren zeventig die nog in het museum te zien is. Het optreden is van 13.30 tot 16.00 uur.

In theater Peeriscoop speelt Kikki Vanhauthem Eva Braun, een voorstelling die een mix is van scènes uit het dagboek Eva Braun, afgewisseld met liederen van Bertold Brecht. De voorstelling begint om 16.00 uur.

Nieuw in Galerie de Etage is Blik op de Wereld, een tentoonstelling van werken van acht eindexamenleerlingen van gymnasium Camphusianum.

Galerie Kunst bij Karel heeft gevarieerd werk in huis: schilderijen, keramiek, sieraden en fotowerk.

Kijk voor informatie over alle overige deelnemers op www.cultureleroute.nl.