Niet omkijken! (6+)

Gorinchem – 02-02-2017 – De bekende Griekse mythe over Orpheus en Eurydice wordt tot leven gebracht in een spannende, swingende familievoorstelling doorspekt met aanstekelijke bewerkingen van de liedjes van Johnny Cash en June Carter!

Orpheus is een fantastische zanger. Alle mensen, dieren en bomen raken in vervoering als ze zijn muziek horen. Het liefst zingt hij voor zijn vriendinnetje Eurydice. Wanneer zij door een giftige slang wordt gebeten en sterft in zijn armen is Orpheus ontroostbaar! Hij kan geen muziek meer maken. Hij kan niet leven zonder zijn geliefde. In de onderwereld gaat hij naar haar op zoek. Met zijn muziek weet hij de bazen van de onderwereld zo ver te krijgen dat Eurydice met hem mee naar boven mag. Op één voorwaarde… Tijdens de lange weg terug naar boven mag hij niet omkijken. Hij moet erop vertrouwen dat zij met hem mee blijft lopen.

Zing mee met de bekende country liedjes in dit spannende verhaal uit de wereldliteratuur over liefde, muziek en vertrouwen.

Theater Peeriscoop

theeatergroep Witte Raa

zondag 5 febr. – 14.00 uur

€8,50 p.p.