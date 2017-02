Veel belangstelling uit de branche voor Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign

Gorinchem – 02-02-2017 – Aan populariteit geen gebrek voor Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign. Grote namen hebben zich al ingeschreven, zoals Canon, Ricoh en Xerox. Beide branches, zowel grafisch als sign, zijn goed vertegenwoordigd. Voor bezoekers die op de hoogte willen blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, bieden beide vakbeurzen op 14, 15 en 16 maart gratis kennissessies aan. Ook is er een speciale Must-See route die op dit moment al bestaat uit maar liefst 30 innovaties.

Bezoekers van Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign komen tientallen innovaties tegen op de Must-See route, waaronder lockers, een car-lift voor wrapping, de nieuwste print- en 3D-technologieën zoals de Direct to Object printer en 3D Sublimatie Oven. “En de aanmeldingen van bedrijven met innovaties blijven nog iedere week binnenkomen. Vanuit de markt is de vraag naar een vakbeurs waar innovaties en demonstraties de creativiteit van de markt tot de verbeelding laten spreken. Daar spelen wij perfect op in“, zegt Debbie de Bruijn namens Evenementenhal.

Interactief kennisprogramma

Naast een Must-See route wordt in samenwerking met Print Pakt een speciaal kennisprogramma georganiseerd waarbij de nieuwste ontwikkelingen in de branche aan bod komen. Alle onderdelen uit dit programma zijn gratis te volgen voor bezoekers. Met informatieve workshops geeft Print Pakt aan hoe drukwerk en digitaal elkaar versterken en waar kansen liggen in de hedendaagse communicatiewereld. Met een stand van liefst 80 vierkante meter, centraal op de beursvloer, krijgt Print Pakt het karakter van een ontmoetingsplek en kennisplein.

“We organiseren hier verschillende activiteiten en geven kennisorganisaties de gelegenheid om kennis uit te wisselen met de beursbezoekers. Zo houdt Print Pakt onder meer workshops, waarbij een deskundige in gesprek gaat met (aangemelde) bezoekers”, legt Alex Kunst namens Print Pakt uit. “De workshops worden gehouden aan een grote tafel, waaraan zo’n twintig bezoekers kunnen plaatsnemen. Het doel is levendige, interactieve discussies over uiteenlopende onderwerpen als nieuwe businessmodellen, procesintegratie, innovatie en verandermanagement”, aldus Kunst.

Onderscheidend in de branche

Door deze vernieuwingen blijven Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign zich onderscheiden in de branche. “Wat maakt dit evenement zo bijzonder? Het is dé unieke gelegenheid om machines en materialen drie dagen lang in één ruimte te zien, te voelen en te bespreken”, zegt De Bruijn. “Een rondgang langs exposanten leert dat er flink gehandeld wordt. Veel bezoekers nemen de gelegenheid om op de vakbeurs de order voor een investering of materiaalcontract af te sluiten. Het is dan ook het enige moment in twee jaar dat de gehele grafische- en signindustrie bij elkaar komt.”

Gratis entree na registratie

Belangstellenden die Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign willen bezoeken, kunnen hun gratis e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/grafischsign-go. Het driedaagse evenement vindt plaats op 14, 15 en 16 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Beide beurzen zijn op deze dagen geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/grafischof www.evenementenhal.nl/sign.