Logo Evenementenhal vakbeurs “112 Vakdagen” gecombineerd met SBO congres “Crisisbeheersing & Rampenbestrijding”

Gorinchem – 02-02-2017 – Op 16, 17 en 18 mei 2017 vindt de tweejaarlijkse vakbeurs 112 Vakdagen weer plaats in Evenementenhal Gorinchem. 112 Vakdagen is het kennis- en netwerkplatform voor bedrijven, instanties en organisaties die zich op professioneel vlak bezighouden met veiligheid en hulpverlening. Daarnaast speelt de vakbeurs in op de laatste vernieuwingen in de veiligheidssector. De beursorganisatie werkt dit jaar samen met Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Zij organiseren een congres en diverse excursies met als thema: Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

Belangrijke onderwerpen op de beursvloer tijdens 112 Vakdagen zijn onder andere algemene 112 hulpverlening, integrale veiligheid, gebouw gebonden oplossingen, veiligheidsoplossingen in industrie, maar ook publieke veiligheid. Naast oplossingen op voorgenoemde onderwerpen, zijn er diverse demonstraties te volgen op het buitenterrein. Bezoekers kunnen hier terecht voor hulpverleningsdemonstraties van ambulance, politie en brandweer op het gebied van incidenten, rampen en crises.

Thema’s op de beursvloer

Iedereen is het wel eens tegengekomen: Big Data. Maar wat is dit nu eigenlijk en hoe kan dit een toevoegde waarde zijn voor veiligheid en hulpverlening? Daarom wordt Big Data breed behandeld tijdens 112 Vakdagen. Bovendien wordt de link gelegd hoe dit onderwerp van grote toegevoegde waarde kan zijn bij bijvoorbeeld terrorismebestrijding. Daarnaast vinden er inhoudelijke sessies plaats op de beursvloer met uiteenlopende onderwerpen.

SBO Congres

Het congres van SBO gaat in op het adequaat anticiperen op gevaarlijke situaties en fatale incidenten. Klaas Wilting, voormalig hoofd voorlichting en woordvoerder van de korpsleiding van de politie, is dagvoorzitter. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit diverse regio’s worden vraagstukken behandeld over hoe veiligheidsdiensten zich kunnen voorbereiden op een crisis of ramp, hoe zij kunnen samenwerken met partners en hoe een dreigende crisis of ramp te herkennen valt. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke praktijkvoorbeelden en sprekers hen het meeste aanspreken. Het volledige programma is te vinden op www.evenementenhal.nl/112vakdagen.

112 Vakdagen vindt plaats op 16, 17 en 18 mei 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Op beursdag 1 en 3 is de beurs te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Op beursdag 2 van 13.00 tot 21.00 uur. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/112vakdagen.