Schoenenreus wordt fietsenreus

Gorinchem – 02-02-2017 – Wie langs het Melkpad loopt ziet dat men in het al reeds lang leegstaande pand van de voormalige Schoenenreus met man en macht aan het werk is om het pand in te richten.

Hoofdkleur van het gebouw is de kleur blauw en de blauw/oranje naamborden geeft aan dat hier een nieuwe fietsenwinkel komt. En ook al is men druk bezig met de inrichting van de winkel er is nog geen fiets te zien.

Er zal door gewerkt moeten worden, want navraag leert dat de zaak toebehoort aan “Fietsenwinkel.nl” en dat de zaak zaterdag 4 februari geopend wordt. Fietsenwinkel.nl is de grootste online fietsenwinkel van Nederland. Waarom dan een winkel in Gorinchem en veel andere steden? Elke winkel heeft een testcenter. Ieder product kan in het echt bekeken worden en ben je op zoek naar persoonlijk advies, wil je graag een proefrit

maken of kijk je het liefst eerst even rond? Fietsenwinkel.nl nodigt je graag uit in één van hun winkels. In het testcenter staan diverse fietsen klaar voor een proefrit. Heb je een mooie fiets uitgezocht, dan wordt deze direct besteld. Daar hoort ook een grote sortering kinderfietsen en E-bikes bij.

Voor de winkels geldt als de fiets op voorraad is: voor 17:00 uur besteld, de volgende dag na 16:00 uur afhalen. Bestel je in het weekend, dan kun je de fiets vanaf dinsdag afhalen, omdat de winkels op zondag en maandag gesloten zijn. Voor thuis bezorgen bestaan ook mogelijkheden.

Vanaf de opening op 4 februari heeft men een week lang speciale openingsacties met flinke korting op diverse (elektrische) fietsen.