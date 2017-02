Gorinchem – 01-02-2017 – CBS De Tamboerijn en Da Vinci College zorgen samen voor een ‘opkikker’ van €80,- In de weken na de kerstvakantie hebben leerlingen van CBS De Tamboerijn lege flessen verzameld voor het goede doel. In samenwerking met leerlingen van het Da Vinci College uit Gorinchem is een actie opgezet voor Stichting Opkikker. Deze stichting maakt uitstapjes mogelijk voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

,,Zo’n actie past perfect bij onze visie als Vreedzame School: omzien naar een ander en hart hebben voor elkaar!”, aldus directeur Andra van Hofwegen. ,,Dus toen de leerlingen van het Da Vinci met hun idee bij mij aan het bureau stonden, hoefde ik niet lang na te denken over onze medewerking aan deze actie. Anna, Noa en Michelle hebben in de klassen uitleg gegeven over het doel van Stichting Opkikker en een brief met uitleg voor de ouders gemaakt. Binnen no-time stond de hele entree vol met statiegeldflessen. Gelukkig zijn deze allemaal opgehaald door de meiden van het Da Vinci. Zij hebben ze ingewisseld bij de supermarkten en via hun school het mooie bedrag van tachtig euro overgemaakt aan Stichting Opkikker. We kunnen wel spreken van een geslaagde actie!”