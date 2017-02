Burgemeester Giessenlanden schrijft brief aan bewoners

Giessenlanden – 01-02-2017 – Het borrelt in Giessenlanden ook nog nu maandag besluiten zijn genomen in verband met de fusie Gemeente Giessenlanden en Gemeente Molenwaard. Twee derde van de inwoners van Arkel willen liever aansluiten bij Gorinchem en ook in Sliedrecht hebben veel inwoners deze mening.

Bram Visser, fractievoorzitter van VVD Giessenlanden, Heeft daar helemaal een oren naar en verwijst naar Gorkums Burgemeester aan als een aan de schuldigen, door zijn Nieuwjaarsspeech. Hij noemde Govert Vedhuijzen tijdens vergaderingen al een Nep-burgemeester en huichelende roofridder Govert.

Zijn dwarliggende bewoners uit Arkel en Schelluinen geeft hij de raad: ,,Als inwoners van Arkel en Schelluinen zich echt graag bij Gorinchem willen aansluiten: kijk even op Funda.”, lezen we in AD Rivierenland.

Burgemeester Werner ten Kate probeert met een brief zijn onderdanen weer tot elkaar te brengen.

Beste inwoners van Giessenlanden (Werner ten Kate)

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad het herindelingsontwerp vastgesteld, en daarmee een eerste formele stap gezet naar een fusie van Giessenlanden met de gemeente Molenwaard.

De afgelopen periode is er op vele plaatsen gesproken en gediscussieerd over deze fusie. Ik ben nu 3,5 jaar burgemeester van Giessenlanden. En van het begin af aan is de verbondenheid met de stad of juist het platteland en het verschil van mening daarover een thema geweest. Er zijn mensen die warme gevoelens krijgen bij Molenwaard, weer anderen bij Gorinchem. Maar er zijn ook inwoners die de voorkeur geven aan zelfstandig blijven of het liefst een gemeente zien die zich uitstrekt van Dalem tot Kinderdijk of wellicht zelfs eindigt bij Vianen.

Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om te gaan fuseren. En in de daarop volgende periode heeft een zoektocht plaatsgevonden naar wat nu de meest logische partner is voor onze gemeente. Tijdens dat proces zijn keuzes gemaakt die er toe hebben geleid dat we staan waar we nu staan. Namelijk dat we samen met Molenwaard aan een nieuwe gemeente ‘Alblasserwaard’ bouwen. Een gemeente die uit twintig kernen zal bestaan die allemaal verschillend zijn, hun eigen kenmerken en karakter hebben.

De commissaris van de Koning van Zuid Holland heeft wel vaker gezegd dat er een verschil is tussen gemeente en gemeenschap. En dat is ook zo. De fusie gaat over hoe we ons als gemeentelijke overheid willen organiseren. Maar de mensen vormen de gemeenschap en dat is totaal iets anders. En bovendien, waar u uw boodschappen doet, uw kinderen naar school gaan en van welke vereniging u lid bent, dat alles bepaalt u vooral zelf. Dat is nu zo, en dat zal niet veranderen in welke gemeente u ook komt te wonen.

In mijn nieuwjaarstoespraak riep ik op om met elkaar samen te blijven werken en vertrouwen te hebben in elkaar. Zeker in een omgeving die verandert en onzekerheden kent. Dat geldt ook nu. We verschillen van mening en dat mag ook. Maar laten we wel met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar luisteren. Zo kunnen we met elkaar blijven bouwen aan een mooie toekomst voor de nieuwe gemeente als geheel maar vooral ook voor onze unieke dorpen.

Werner ten Kate,

burgemeester Giessenlanden